Er kommt vom Bundesliga-Nachwuchs: Wacker holt Talent aus Augsburg

Louis Stegmüller läuft ab sofort für den SV Wacker Burghausen auf. – Foto: Verein

Der SV Wacker Burghausen kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden: Louis Stegmiller wechselt von der U23 des FC Augsburg an die Salzach und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum Sommer 2028.

Der 19-jährige Linksfuß wurde beim FC Augsburg ausgebildet und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften. Zur vergangenen Saison gelang dem 1,75 Meter großen Linksverteidiger der Sprung aus dem Jugend- in den Herrenbereich, wo er in seiner Premierensaison 2025/2026 in der Regionalliga Bayern insgesamt respektable 17 Einsätze für die zweite Mannschaft der Fuggerstädter absolvierte. Beim SV Wacker Burghausen wird sich Stegmiller ab sofort das Trikot mit der Rückennummer 21 überstreifen.

Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, erklärt in einer Pressemitteilung zur Verpflichtung des Defensivspielers: "Louis bringt als junger Spieler bereits Regionalliga-Erfahrung mit und passt perfekt in unser Kaderkonzept. Wir freuen uns sehr, dass er sich für einen Wechsel nach Burghausen entschieden hat. Er ist ein entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potenzial, den wir auf seinem weiteren Weg bestmöglich fördern möchten."