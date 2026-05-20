Er kommt aus der Bayernliga: SV Wacker stellt 1. Sommerneuzugang vor Adrian Hofherr (21) wechselt vom TuS Geretsried nach Burghausen von PM/mwi · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Adrian Hofherr schließt sich dem SV Wacker Burghausen an. – Foto: SV Wacker

Vielleicht nicht alles neu, aber doch sehr vieles: Das ist das Motto des SV Wacker Burghausen für die kommende Saison. Ein neues Trainergespann mit Matthias Ostrzolek an der Spitze wird übernehmen, einige Akteure haben sich oder werden sich noch verabschieden. Jetzt können die Salzachstädter den ersten Sommerneuzugang präsentieren:

Adrian Hofherr wagt den Sprung in die Regionalliga. Der 21-Jährige kommt vom Süd-Bayernligisten TuS Geretsried an die Salzach und unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag bis 2027 mit der Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Damit folgt der 1,84 Meter große Innenverteidiger seinem aktuellen Cheftrainer Daniel Dittmann, welcher ab der neuen Spielzeit als Co-Trainer unter dem neuen SVW-Coach Matthias Ostrzolek fungieren wird. Hofherr begann seine Karriere in Geretsried, durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften und schaffte im Januar 2023 endgültig den Sprung in den Herrenbereich, wo der Defensivspezialist in den vergangenen vier Spielzeiten – zunächst drei Jahre in der Landesliga Südost, anschließend in der Aufstiegsrelegation und in der letzten Saison 2025/2026 in der Bayernliga Süd – insgesamt 100 Einsätze verzeichnen und dabei acht Treffer erzielen konnte. Ab Sommer wird der Verteidiger erstmals außerhalb von seinem Heimatverein spielen und beim SV Wacker Burghausen mit der Rückennummer 18 auflaufen.

Adrian Hofherr war zuletzt für den TuS Geretsried in der Bayernliga Süd am Ball. – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

"Adrian ist ein weiterer junger und talentierter Spieler, der optimal in unser Kader-Konzept passt. Mit seiner Körpergröße und Zweikampfstärke bringt er die nötige Robustheit für die Regionalliga Bayern mit und wir sind davon überzeugt, dass er bei uns die nächsten Entwicklungsschritte machen wird. Wir freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat und Adrian ab Sommer für uns spielt", erklärt Andreas Huber, der Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH.