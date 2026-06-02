Er kennt die Liga: RWE holt Verstärkung für das Herzstück

– Foto: Claus G. Stoll

Nun ist klar, wer künftig im Zentrum der Thüringer die Fäden mitziehen soll: Berk Inaler wechselt vom SV Sandhausen an den Steigerwald. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt beim FC Rot-Weiß Erfurt einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Der gebürtige Berliner wurde unter anderem im Nachwuchs des 1. FC Union Berlin ausgebildet und sammelte anschließend bei der VSG Altglienicke sowie Viktoria Berlin umfangreiche Erfahrung in der Regionalliga. Insgesamt absolvierte Inaler bereits 163 Einsätze in Deutschlands vierthöchster Spielklasse, davon 147 in der Regionalliga Nordost. In der laufenden Saison stand der Mittelfeldspieler für den SV Sandhausen in der Regionalliga Südwest auf dem Platz, kam allerdings nur bis zur Winterpause zum Einsatz. >> zum FuPa-Profil von Berk Inaler

RWE-Cheftrainer Fabian Gerber sieht in dem Neuzugang eine wichtige Verstärkung für das Zentrum: „Berk hat in den vergangenen Jahren verschiedene Ligen und Vereinskulturen erlebt. Er kennt die Regionalliga und bringt eine Reife mit, die unserem Zentrum guttun wird. Er ist laufstark, ballsicher und wird unserem Spiel noch mehr Struktur geben.“