"Er kennt den Verein aus Kindheitstagen und ist eine Institution"

Nach dem geschafften Klassenerhalt in der Vorsaison geht der FV Erkner mit neuem Schwung in die Landesliga Süd. Trainer Norman Ehmig setzt auf frische Konkurrenz, eine junge und lernwillige Mannschaft – und einen Kapitän, der seit Jahren für Verlässlichkeit steht. Darüber berichtet er im FuPa-Teamcheck.

Die aktuelle Vorbereitung steht für den FV Erkner unter besonderen Vorzeichen. „Es ist die erste komplette Saison, die wir als Trainerteam und Verein gemeinsam angehen“, erklärt Norman Ehmig. Der Start sei gelungen – auch wenn das nicht mit den Ergebnissen gleichzusetzen sei: „Den Start in die Vorbereitungsphase können wir sehr wohl als gelungen bezeichnen. Gleichwohl, dass damit nicht unsere Ergebnisse gemeint sind.“

Im Verein habe sich viel bewegt: „Nach dem Klassenerhalt im letzten Jahr sind viele Themen angeschoben worden.“ Auch die Rahmenbedingungen haben sich laut Ehmig verbessert: „Der Verein bietet der Mannschaft und uns einen guten Rahmen, um in der kommenden Saison erfolgreicher zu sein.“ Die Trainingsqualität stimme, auch in weniger beliebten Bereichen: „Die Jungs ziehen mit – auch bei Inhalten, die bekanntlich in der Vorbereitung etwas unattraktiver sind.“

Fünf externe Neuzugänge und Verstärkung aus dem eigenen Haus

Die Kaderplanung ist in Erkner noch nicht abgeschlossen, doch der Verein hat bereits auf mehreren Positionen gezielt nachgebessert. „Nach der letzten Saison mussten wir uns zwingend in der Breite, aber auch in der Spitze besser aufstellen“, erklärt Ehmig. Bisher wurden fünf externe Spieler verpflichtet.

Torwart Richard Tobias Rudolph bringt Ober- und Brandenburgliga-Erfahrung mit. „Er strahlt in seinen jungen Jahren schon viel Ruhe und Sicherheit aus, besitzt eine gute fußballerische Ausbildung und macht auf der Linie einen guten Job.“ Ziel ist klar: „Er wird die Konkurrenz hoch halten und sich als Nummer 1 etablieren wollen.“

Mit Jonas Fin Krause wechselt ein flexibler Spieler aus der Berliner Kreisliga nach Erkner. „Mit seiner Athletik wird er mehr Dynamik in unser Spiel bringen.“ Seine Vielseitigkeit sei ein großer Gewinn: „Er ist sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbar.“

Von Wernsdorf kommt Stürmer Yousef Abd Alfatah. „Er bringt vor dem Tor eine gewisse Abgeklärtheit mit, die uns dieses Jahr sicherlich mit ein paar Toren bereichern wird.“ Ehmig sagt weiter: „Ich bin gespannt, ob er die PS bei uns auf die Straße bekommt.“

Mariyan Atanasov Peshov war bereits am Ende der Vorsaison im Einsatz. „Er ist ein quirliger, technisch starker Fußballer, der uns auch mit dem ein oder anderen Tor helfen wird.“ Der Ex-Spieler aus der Bezirksliga Berlin soll das Offensivspiel variabler machen.

Auch das Mittelfeld wurde gestärkt: „Jefferson Alexandre Santana Junior wird unsere Breite im Mittelfeld erhöhen. Spielverständnis und Ballsicherheit zählen zu seinen Stärken.“

Junge Talente aus U19 und zweiter Mannschaft

Neben den externen Neuzugängen wurden auch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs integriert. „Die Jungs kommen aus ihrer Aufstiegssaison in die Landesklasse und bringen verschiedene Qualitäten mit.“ Ziel sei es, den Konkurrenzkampf zu erhöhen. „Sie wollen sich bei uns beweisen.“

Gleiches gilt für drei Spieler aus der zweiten Mannschaft, die ebenfalls in der Vorbereitung dabei sind. Auch hier geht es um Perspektive, Entwicklung – und interne Konkurrenz.

Weitere Zugänge möglich, Kaderausdünnung nicht ausgeschlossen

Die Transferaktivitäten könnten sich noch fortsetzen. „Wir wollen nichts ausschließen und werden, sofern sich eine gute Option für beide Seiten bietet, sicher nochmal aktiv werden.“ Auf der Abgangsseite ist hingegen wenig Bewegung zu erwarten – zumindest vordergründig: „Weitere Abgänge sind grundsätzlich nicht geplant.“ Allerdings kündigt Ehmig Gespräche mit Spielern an, „die wir nach der Vorbereitung eher in der Zweiten spielen sehen.“

Lernwillig, jung und gefestigt

Die größten Stärken seiner Mannschaft sieht Ehmig im Alter, der Entwicklung und dem Willen zur Verbesserung. „Wenn es eine Statistik über den Altersdurchschnitt der Teams in der Landesliga Süd geben würde, wären wir sicherlich ganz vorne mit dabei.“

Gerade diese Jugend bringe auch Vorteile: „Unsere junge Mannschaft ist sehr wissbegierig und versucht viele der Themen, die wir ihr mitgeben, umzusetzen.“ Mit den Erfahrungen aus der Vorsaison sei das Team nun besser gewappnet für Rückschläge: „Wir werden damit sicherlich besser umgehen als manch anderes Team.“

Ziel: Ein ruhigeres Jahr ohne Abstiegssorgen

Nach der kräftezehrenden Vorsaison setzt der FV Erkner auf Stabilität – sportlich wie strukturell. „Ganz klar: Jegliche Abstiegssorgen vermeiden“, lautet Ehmigs Ziel. Das neue Saisonziel ist bewusst realistisch, aber ambitioniert formuliert: „Ein einstelliger Tabellenplatz ist das, was wir als Verein und als Mannschaft anstreben.“

Seelow der Favorit – Wildau als Geheimtipp

Bei der Einschätzung zur Ligaspitze macht Ehmig keinen Hehl daraus, wen er ganz oben erwartet: „Bei 16 Teams wird sicherlich 16 Mal der Name Victoria Seelow fallen.“ Auch die Erwartungen in Seelow selbst dürften entsprechend sein.

Dahinter nennt Ehmig bekannte Namen – und einen Geheimtipp: „Auch mit Luckenwalde II muss man sicherlich rechnen.“ Überraschungspotenzial sieht er bei einem weiteren Team: „Phönix Wildau – da gab es gute Transfers, und der Verein arbeitet solide.“

Felix Reichelt bleibt Führungsspieler

Im Kapitänsamt setzt das Trainerteam auf Kontinuität. „Felix Reichelt wird weiter das Team als Kapitän aufs Feld führen.“ Für Ehmig ist Reichelt eine feste Größe im Verein: „Er kennt den Verein bereits aus Kindheitstagen und ist eine Institution in Erkner.“

Auch abseits des Platzes spielt Reichelt eine zentrale Rolle: „Er ist das perfekte Bindeglied zwischen neuen Spielern und Erkneraner Urgesteinen.“ Seine organisatorischen Fähigkeiten und sein Engagement hebt Ehmig besonders hervor: „Wir als Trainerteam können uns immer auf ihn verlassen und ihn als verlängerten Arm zur Mannschaft nutzen.“

Junge Mannschaft mit klarem Kurs

Der FV Erkner geht mit neuer Kaderbreite, jungen Impulsen und realistischem Anspruch in die Landesliga Süd. Trainer Norman Ehmig vertraut auf die Entwicklung seiner lernwilligen Mannschaft, baut auf gewachsene Strukturen – und hofft auf ein ruhigeres Jahr ohne Abstiegssorgen.