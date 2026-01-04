 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
"Er kennt das Umfeld bestens": Landesligist holt Ex-Spieler

Der TSV Ehningen verpflichtet Kenan Kasikci vom VfL Sindelfingen.

In der aktuellen Winterpause freut sich der TSV Ehningen aus der Landesliga, Staffel 2, über eine interessante Rückkehr. Folgende Informationen teilt der Verein zum Transfer auf Instagram mit:

Zurück in Ehningen! Manchmal führen Wege weg und wieder zurück. Nach 2,5 Jahren in Sindelfingen, kehrt Kenan Kasikci zurück zu den Schalkwiesenkickern. Ein absoluter Teamplayer und dazu noch ein super Typ – schön, dich wieder hier zu haben.

Johannes Pfeiffer: "Die Verpflichtung von Kenan freut mich sehr. Er kennt das Umfeld bestens und wird von den Leuten im Verein sehr geschätzt. Die ersten Eindrücke, sowohl sportlich als auch menschlich, sind durchweg positiv. Ich bin davon überzeugt, dass er unser Spiel in der Rückrunde positiv beeinflussen wird."

Willkommen zurück beim TSV, Kenan!

Die Wintertestspiele des TSV Ehningen

Mi, 28.01.26, 19:00 Uhr: TSV Ehningen - SV Deckenpfronn

Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSV Ehningen - TV Darmsheim

Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Ehningen

Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: FV Löchgau - TSV Ehningen

