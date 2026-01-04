"Er kennt das Umfeld bestens": Landesligist holt Ex-Spieler

In der aktuellen Winterpause freut sich der TSV Ehningen aus der Landesliga, Staffel 2, über eine interessante Rückkehr. Folgende Informationen teilt der Verein zum Transfer auf Instagram mit:
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Zurück in Ehningen! Manchmal führen Wege weg und wieder zurück. Nach 2,5 Jahren in Sindelfingen, kehrt Kenan Kasikci zurück zu den Schalkwiesenkickern. Ein absoluter Teamplayer und dazu noch ein super Typ – schön, dich wieder hier zu haben.
Johannes Pfeiffer: "Die Verpflichtung von Kenan freut mich sehr. Er kennt das Umfeld bestens und wird von den Leuten im Verein sehr geschätzt. Die ersten Eindrücke, sowohl sportlich als auch menschlich, sind durchweg positiv. Ich bin davon überzeugt, dass er unser Spiel in der Rückrunde positiv beeinflussen wird."
Willkommen zurück beim TSV, Kenan!
---
Mi, 28.01.26, 19:00 Uhr: TSV Ehningen - SV Deckenpfronn
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: TSV Ehningen - TV Darmsheim
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Ehningen
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: FV Löchgau - TSV Ehningen
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________