Er ist wieder da: Was der Ismaik-Wahnsinn für den TSV 1860 bedeutet

Der absurde Situation beim TSV 1860 München und Investor Hasan Ismaik geht weiter. Welche Dinge es jetzt zu klären gibt und wie es weitergehen könnte.

München – In der Westkurve wird auch nächste Saison die Anti-Ismaik-Fahne wehen und beim Autor dieser Zeilen ist aus Verzweiflung über seinen Verein eine Computer-Maus durch das Zimmer geflogen. Abseits dieser Gewissheiten stellen sich nach der Nachricht, dass Hasan Ismaik seine Anteile an der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA nun doch nicht verkauft, unzählige Fragen rund um die Löwen. Ein erster Blick in die nahe Zukunft zeigt die ersten notwendigen Schritte, zerschlagene Träume und eine möglicherweise turbulente Saison 2025/26.

Investor Hasan Ismaik und den Verantwortlichen beim TSV 1860 München steht viel Arbeit bevor

Zunächst einmal heißt es nun für das erst frisch ins Amt gewählte Präsidium beim TSV 1860 München, sich so schnell wie möglich mit Hasan Ismaik zu treffen. Neu-Präsident Gernot Mang muss sich jetzt die Frage stellen, ob er den von Robert Reisinger eingeschlagenen Weg der Konsolidierung weitergehen will – und sich damit möglichst unabhängig von Ismaik zu machen – oder er sich dem Anteilseigner öffnet. Letzteres würde aller Voraussicht mehr Einfluss Ismaiks auf das operative Geschäft bedeuten.

Ismaik selbst hat inzwischen selbst über seine Social-Media-Kanäle verlautbaren lassen, dass er das „Gespräch mit dem neuen Präsidium von 1860 suchen“ werde. Gemeinsam wolle er „Lösungen für das Grünwalder Stadion und die Turnhalle erarbeiten“. Hier gilt es für die Löwen-Verantwortlichen auch in gemeinsamen Gesprächen mit Ismaik-Vertretern herauszufinden, wie ernst diese Ankündigungen zu nehmen sind.

Fakt ist: Ankündigungen Ismaiks in die Richtung Stadionum- und -neubau gab es in der Vergangenheit schon viele, umgesetzt wurde bislang nichts. Und so stellt sich die Frage, ob die Vereinsvertreter nicht parallel nach anderen Möglichkeiten suchen sollten, um die drängendsten Fragen rund um Stadion und Turnhalle zu lösen oder zu hoffen, dass der Investor doch wirklich einmal investiert.

Investoren-Chaos beim TSV 1860 lässt Kaderplanung und Schuldenschnitt in den Fokus rücken

Was neben Turnhallenbau und Ausbau des Grünwalder Stadions noch in der Verkaufs-Mitteilung am 5. Juli versprochen wurde, war ein beinahe vollständiger Schuldenschnitt – bis auf die Verbindlichkeiten der aktuellen Saison. Das dürfte mit der Absage des Anteilsverkaufs Geschichte sein.

Die Verantwortlichen im Bereich Profifußball könnte das nun vor eine komplett andere Situation stellen. Denn es ist nicht klar, ob ein möglicher Deal – vielleicht sogar mit finanziellen Zusagen – intern schon länger kommuniziert wurde. Und auch wenn die prominenten Rückkehrer Florian Niederlechner und Kevin Volland nur ein Durchschnittsgehalt verdienen, hat Christian Werner bei der Kaderzusammenstellung doch noch einige andere Male ins höhere Regal gegriffen.

Damit gilt es für die Löwen, sich im Bereich Profisport finanziell jetzt schnellstens ehrlich zu machen und im Falle vorschneller Entscheidungen die nötigen Konsequenzen zu ergreifen und Anpassungen vorzunehmen. Sonst könnte eine finanziell hochgradig problematische Saison auf die Giesinger zukommen.