"Er ist Vorbild, Motivator und eine Identifikationsfigur für die TSG"

Er ist überall im Verein zur Stelle, wo eine helfende Hand gebraucht wird. Sein Einsatz für die TSG ist die Definition des Ehrenamts und dies würdigt nun auch der DFB sowie der Württembergische Fußballverband. Der sportliche Leiter, Jugendleiter und Jugendtrainer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Holger Steibel wird mit dem DFB-Ehrenamtspreis 2025 ausgezeichnet. Damit würdigt der Württembergische Fußballverband sein außergewöhnliches Engagement für den Verein und den Fußball im Bezirk Ostwürttemberg.

Um ehrenamtliches Wirken sichtbar zu machen, verleihen der Deutsche Fußball-Bund und seine Landesverbände seit über 20 Jahren den DFB-Ehrenamtspreis. Jährlich werden rund 280 Frauen und Männer ausgezeichnet, die in ihren Vereinen Außergewöhnliches leisten. Zudem werden sieben der Geehrten in den „Club 100“ des DFB aufgenommen – verbunden mit einem Länderspielbesuch und einer exklusiven Auszeichnungsveranstaltung. Diese Ehre wird nun auch Holger Steibel zuteil. Nach einer Ehrung im November in Karlsruhe wird er im kommenden April zudem im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund geehrt.

Holger Steibel ist seit vielen Jahren eine tragende Säule der TSG. Ob als sportlicher Leiter, Jugendtrainer, Organisator oder Helfer in besonderen Situationen – auf ihn ist immer Verlass. Er koordiniert den Spiel- und Trainingsbetrieb, kümmert sich um Infrastruktur und Vereinslogistik, springt bei Bedarf sogar als Physiotherapeut ein und war im Sommer 2024 sogar bei den Hochwassernächten im Einsatz. Mit seiner Vielseitigkeit, seinem Fachwissen und seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft verkörpert er das Ehrenamt in seiner ganzen Breite.