"Er ist trotz seines jungen Alters ein Vorbild für alle"

Trainer Henrik Pohlenz vom VfB Hohenleipisch zieht im FuPa-Teamcheck Bilanz zur intensiven Vorbereitung, spricht über die Integration der Neuzugänge, den einzigen Abgang und die endgültig abgeschlossene Kaderplanung. Er erklärt, welche Stärken seine junge Mannschaft auszeichnen, wie das Saisonziel in der Landesliga Süd lautet und wen er im Titelrennen vorne sieht.

Weniger erfreulich waren die Ergebnisse der Testspiele. „Die Testspielergebnisse waren nicht ganz so zufriedenstellend“, erklärt Pohlenz, relativiert aber sofort: „Jedoch haben wir auch einiges ausprobiert und diverse Sachen mitgenommen.“ Gerade diese Experimente hätten dem Team wertvolle Erfahrungen gebracht, die sich schnell auszahlten. „In den beiden absolvierten Pokalspielen war dann genau dieser Lerneffekt erkennbar.“ Aus Sicht des Trainers war die Mischung aus Arbeit im Training, Mut zum Testen und die Konsequenzen in den Pflichtspielen ein stimmiges Gesamtbild.

Eine Vorbereitung mit wichtigen Lerneffekten Wenn Henrik Pohlenz auf die Wochen der Saisonvorbereitung zurückblickt, überwiegt bei ihm klar die Zufriedenheit. „Die Vorbereitung war vom Trainingsumfang sowie der Beteiligung sehr gut“, betont der Trainer. Für ihn war vor allem entscheidend, dass die Spieler engagiert und zuverlässig auf dem Trainingsplatz standen.

Neue Spieler bringen Dynamik und Erfahrung

Pohlenz sieht die Rollen der Neuzugänge sehr positiv. „Auf die einzelnen Stärken möchte ich natürlich hier nicht eingehen“, sagt er zwar, doch er macht deutlich, dass die Integration gelungen ist. „Fakt ist, es passt sehr gut, sowohl auf als auch neben dem Platz.“

Für den Trainer ist es gerade diese Balance zwischen sportlicher Qualität und menschlichem Miteinander, die entscheidend ist. Besonders hebt er die Mischung hervor: „Eine Mischung aus junger Dynamik und Erfahrung.“ Damit deutet er an, dass der VfB Hohenleipisch auf frische Impulse ebenso setzen kann wie auf Routine, die Stabilität verleiht.

Kaderplanung ist abgeschlossen

Ein Thema, das im Sommer viele Vereine beschäftigt, ist die Kaderplanung. Beim VfB Hohenleipisch hat Pohlenz dazu eine klare Haltung. „Nein“, lautet seine Antwort auf die Frage, ob noch weitere Zugänge hinzukommen werden.

Auch auf der anderen Seite der Personalfragen herrscht Klarheit. „Nein. Janek Müller ist der einzige Abgang“, bestätigt der Trainer. Mit dieser Aussage macht er deutlich, dass die Mannschaft in ihrer aktuellen Zusammensetzung in die Saison gehen wird. Kontinuität und Planungssicherheit sind für ihn wichtige Bausteine, um die Entwicklung weiter voranzutreiben.

Eine junge Mannschaft mit viel Potenzial

Die größte Stärke des Teams sieht Pohlenz in seiner Jugendlichkeit und Lernfähigkeit. „Wir sind eine sehr junge talentierte Mannschaft“, beschreibt er das Grundgerüst. Zugleich betont er, dass die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. „Mit noch viel Entwicklungspotenzial bezüglich Effektivität und Entscheidungsqualität.“

Für den Coach bedeutet das, dass die Mannschaft bereits über große fußballerische Anlagen verfügt, diese aber in den kommenden Wochen und Monaten noch besser in Ergebnisse und klare Aktionen auf dem Platz umsetzen muss. Gerade in engen Spielen könne es darauf ankommen, die richtige Entscheidung in Sekundenbruchteilen zu treffen und die Chancen konsequent zu nutzen.

Das Ziel lautet Verbesserung

Die Frage nach den Saisonzielen beantwortet Pohlenz mit Klarheit, aber ohne Tabellenplätze zu nennen. „Besser als in der letzten Saison zu sein“, sagt er. Damit macht er unmissverständlich deutlich, dass die Weiterentwicklung der Maßstab ist. Für ihn geht es darum, das vorhandene Potenzial Schritt für Schritt in sportliche Erfolge zu verwandeln. Der Trainer gibt damit auch die Richtung vor: keine überzogenen Erwartungen, sondern eine stetige Leistungssteigerung, die das Team im Verlauf der Spielzeit weiter nach vorne bringen soll.

Starke Konkurrenz an der Spitze

Einen Blick auf die Konkurrenz in der Landesliga Süd wagt Pohlenz ebenfalls. „Victoria Seelow von der Erfahrung und Konstanz her“, nennt er als Favoriten im Meisterschaftsrennen. Doch die Einschätzung bleibt nicht auf einen Gegner beschränkt. „Aber Guben und Cottbus-Ströbitz schätze ich auch sehr stark ein.“

Seine Einschätzung zeigt, dass er die Leistungsfähigkeit anderer Teams sehr genau im Blick hat und die eigene Ausgangslage realistisch einschätzt. Für Hohenleipisch bedeutet das, dass man zwar ambitioniert ist, sich jedoch gleichzeitig bewusst ist, gegen wen man sich behaupten muss.

Ein Kapitän mit Symbolkraft

Ein besonderes Thema ist die Kapitänsfrage. Nach dem Rückzug von Vereinslegende Paul Werner war klar, dass eine prägende Figur diese Rolle übernehmen muss. Pohlenz nennt den Namen: „David Walter als designierter Nachfolger von Vereinslegende Paul Werner.“ Dabei hebt der Trainer mehrere Aspekte hervor, die Walter für dieses Amt qualifizieren. „Er ist trotz seines jungen Alters ein Vorbild für alle hinsichtlich Einstellung zum Fußball, Einsatzbereitschaft auf dem Platz und Loyalität zum Verein.“

Mit diesen Eigenschaften verkörpert er für den Trainer den Idealtyp eines Kapitäns. Hinzu kommt ein entscheidendes Detail: „Er ist zudem ein echtes Eigengewächs aus der Jugend.“ Walter steht damit nicht nur sportlich, sondern auch symbolisch für den Weg des Vereins – Talente aus den eigenen Reihen entwickeln und ihnen Verantwortung übertragen.