"Er ist stets ein Vorbild an Einsatzbereitschaft für das Team"

Die Brandenburgliga steht in den Startlöchern, und beim SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf blickt man mit gemischten Gefühlen auf den Auftakt. Trainer Steve Georges spricht im FuPa-Teamcheck über die schwierige Vorbereitung, über die Rolle der Neuzugänge, mögliche Abgänge und die Stärken seiner Mannschaft. Zudem äußert er sich klar zu den Saisonzielen, nennt einen eindeutigen Meisterschaftsfavoriten und erklärt, warum Kapitän Paul Petermann die richtige Führungsfigur ist. Mit Blick auf das erste Heimspiel gegen den Werderaner FC Viktoria warnt Georges vor einem Gegner, der seiner Mannschaft in der Vergangenheit große Probleme bereitet hat.

Trainer Steve Georges beschreibt den Verlauf der vergangenen Wochen in aller Deutlichkeit. „Die Vorbereitung verlief alles andere als optimal. Verletzungen und Urlaubsplanungen der Spieler führten dazu, dass ich diese Phase nicht mal als Vorbereitung bezeichnen würde“, betont er. Statt eines geregelten Ablaufs mit intensiven Einheiten und eingespielten Abläufen musste das Team zahlreiche Rückschläge hinnehmen. Für Georges war es eine Zeit, in der die Mannschaft kaum die Gelegenheit hatte, kontinuierlich zu arbeiten. Mit Blick auf den Saisonstart bedeutet das, dass die Blau-Weißen nicht unter besten Voraussetzungen in die neue Spielzeit gehen können.

Ein besonderes Augenmerk lag in den vergangenen Wochen auf den neuen Spielern, die das Team verstärken sollen. Doch auch hier mahnt Georges zu Geduld. „Die Neuzugänge brauchen Zeit, sich an unsere Spielidee zu gewöhnen, können uns perspektivisch aber helfen“, erklärt er. Damit verdeutlicht der Trainer, dass kurzfristig noch kein entscheidender Qualitätssprung zu erwarten ist. Vielmehr geht es darum, die neuen Spieler Schritt für Schritt an das System heranzuführen und langfristig ihre Stärken zur Geltung zu bringen. Für den Trainer ist dies ein Prozess, der sich nicht von heute auf morgen vollzieht, der aber wichtig für die Weiterentwicklung des gesamten Teams ist.

Keine weiteren Veränderungen im Kader

In Sachen Kaderplanung gibt es beim SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf klare Antworten. „Keine weiteren Zugänge“, sagt Georges deutlich. Damit ist die Personalplanung abgeschlossen, und die Mannschaft wird mit dem vorhandenen Aufgebot in die Saison gehen. Gleichzeitig deutet sich aber ein Abgang an: „Ali Arab wird den Verein wahrscheinlich noch verlassen“, so der Trainer. Damit bleibt der Kern der Mannschaft zwar weitgehend stabil, doch der Verlust eines Spielers könnte kurzfristig die Tiefe des Kaders beeinflussen. Georges nimmt dies zur Kenntnis und stellt klar, dass seine Arbeit vor allem darin liegt, mit den vorhandenen Spielern das Maximum herauszuholen.

Teamgeist und Disziplin als große Stärke

Auf die Frage nach den Qualitäten seiner Mannschaft verweist Georges auf den Zusammenhalt und die taktische Disziplin. „In der vergangenen Saison sind wir über geschlossene und disziplinierte Mannschaftsleistungen zum Erfolg gekommen. Dies sollte auch im kommenden Spieljahr wieder unsere Stärke sein“, erklärt er. Gerade in schwierigen Phasen oder gegen individuell stärkere Gegner sei es wichtig, dass alle Spieler an einem Strang ziehen und taktische Vorgaben konsequent umsetzen. Für Georges ist dieser Teamgeist die Grundlage, um auch in dieser Saison Punkte zu sammeln und Rückschläge zu überstehen.

Saisonziel: Der Klassenerhalt soll frühzeitig gesichert werden

Georges legt bei den Zielen der neuen Spielzeit keinen falschen Ehrgeiz an den Tag. „Frühzeitiger Klassenerhalt“, lautet sein klares Credo. Er macht damit deutlich, dass die Mannschaft nicht nach den oberen Tabellenregionen greifen soll, sondern vor allem Sicherheit braucht. Für ihn zählt, so früh wie möglich die nötigen Punkte zu sammeln, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten.

Germania Schöneiche als klarer Meisterschaftsfavorit

Auf die Frage nach den Meisterschaftsfavoriten antwortet Georges ohne Zögern. „Germania Schöneiche – ohne wenn und aber“, sagt er. Damit macht der Trainer deutlich, dass er die Konkurrenzsituation realistisch einschätzt und Schöneiche eine Ausnahmestellung in der Liga zuschreibt. Für den SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf geht es dagegen nicht darum, sich mit den stärksten Teams in einen Vergleich zu begeben, sondern die eigenen Ziele zu verfolgen und die Punkte einzufahren, die für den Klassenerhalt nötig sind.

Paul Petermann führt das Team als Kapitän an

Für die Führungsrolle innerhalb des Teams setzt Georges auf Paul Petermann. „Paul Petermann – er ist stets ein Vorbild an Einsatzbereitschaft für das Team“, erklärt er. Mit dieser Wahl zum Kapitän macht der Trainer deutlich, dass er auf Spieler setzt, die nicht nur mit Leistung, sondern auch mit Vorbildcharakter vorangehen. Petermann soll die Mannschaft zusammenhalten und als verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz fungieren.

Schwerer Auftakt gegen den Werderaner FC Viktoria

Zum Start in die neue Saison wartet gleich ein Gegner, der es in sich hat. Am Samstag um 15 Uhr empfängt der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf den Werderaner FC Viktoria. Georges blickt mit Respekt auf diese Partie: „Ich erwarte starke Werderaner, die im letzten Jahr so etwas wie unser Angstgegner gewesen sind.“ Damit macht er deutlich, dass die Erinnerungen an die Duelle der vergangenen Saison noch präsent sind. Für Petershagen-Eggersdorf bedeutet das, gleich zu Beginn der Saison eine besondere Herausforderung zu bestehen und von Anfang an konzentriert aufzutreten.