"Er ist menschlich und sportlich ein Vorbild für viele"

Mit einem Blick zurück zeigt sich Carsten Gröger sehr zufrieden mit der Saisonvorbereitung seines Teams. „Die Spieler haben vor dem Trainingsstart die geforderten Läufe absolviert, sodass wir nicht so viel wertvolle Trainingszeit für Ausdauerläufe opfern mussten und früher als üblich mit Ballübungen und Taktikschulung beginnen konnten“, sagt der Trainer. Dieser Fortschritt im Detail sei ein wichtiger Schritt, um in der Saison von Beginn an konkurrenzfähig zu sein.

Neben drei Spielern konnte der BSV Guben Nord auch seinen Trainerstab erweitern. Mit Heiko Löbl kehrt ein vertrautes Gesicht an die Seitenlinie zurück. „Er ist endlich wieder bei uns als erfahrener Co-Trainer dabei und kennt die Position schon aus früheren Jahren beim BSV Guben Nord“, freut sich Gröger. Gemeinsam mit Gerd Purant (Zeugwart und Assistent) sowie dem Sportlichen Leiter Gunnar Geilich sei man im Funktionsteam nun noch besser aufgestellt.

Auf dem Platz sollen drei Neuzugänge für frischen Wind sorgen: Besonders vielversprechend klingt die Verpflichtung von Justin Lehmann. „Ein junger, torgefährlicher Spieler, der mehrere Positionen spielen kann. An ihm werden wir und die Fans sicher viel Freude haben“, ist sich der Coach sicher. Ebenfalls neu, aber mit viel Erfahrung ausgestattet, ist Rückkehrer Steven Stoll. „Er hat hier viele Jahre in der Brandenburgliga und Landesliga gespielt und wird uns definitiv weiterhelfen.“ Komplettiert wird das Trio durch Torwart Maik „Burschi“ Bursch, der bereits in den ersten Trainingswochen überzeugen konnte: „Mit ihm konnten wir einen erfahrenen Torhüter von uns überzeugen.“

Transferaktivitäten abgeschlossen – Kader bleibt stabil

Weitere Personalveränderungen sind derzeit nicht geplant. „Stand heute wird es keine weiteren Zugänge geben. Wenn sich aber was ergibt, dann sagen wir bestimmt nicht nein“, sagt Gröger offen. Auch auf der Abgangsseite ist Ruhe eingekehrt: „Es wird keine Abgänge geben, und wir hatten auch keine unplanmäßigen Abgänge.“

Diese personelle Kontinuität ist ein weiteres Argument für den angestrebten nächsten Entwicklungsschritt des Teams – auf und neben dem Platz.

Zusammenhalt als Fundament

Die größte Stärke seiner Mannschaft sieht Gröger jedoch nicht allein in den fußballerischen Qualitäten, sondern vor allem im Miteinander: „Unsere Stärke ist das Team an sich – damit meine ich den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft gemeinsam mit unseren Fans.“ Gerade in der Landesklasse sei das ein entscheidender Faktor. Dass dabei noch Luft nach oben ist, stimmt ihn zuversichtlich: „Wir haben eine sehr junge, hungrige Mannschaft, wo noch viel Potenzial vorhanden ist.“

Ziel: Klassenerhalt – mit Blick nach oben

Trotz des positiven Gefühls zur Vorbereitung und dem verstärkten Kader bleibt die Zielsetzung zunächst realistisch: „Unser Saisonziel ist erstmal der sichere Klassenerhalt“, sagt Gröger. Doch der Trainer formuliert auch einen persönlichen Wunsch: „Ich würde mir einen einstelligen Tabellenplatz wünschen.“ Für dieses Vorhaben braucht es Konstanz, Lernbereitschaft – und den bereits erwähnten Zusammenhalt.

Favoriten im Aufstiegskampf

In der Rolle des Topfavoriten sieht Carsten Gröger einen klaren Namen: „Ganz vorne sehe ich Markendorf.“ Doch auch andere Teams hält er für stark genug, um ganz oben mitzuspielen: „Briesen und Schulzendorf haben sicherlich das Potenzial, Erster zu werden.“ Der Konkurrenzkampf an der Spitze dürfte also spannend bleiben – und bietet dem BSV die Möglichkeit, sich vielleicht selbst überraschend einzumischen.

Kapitän mit Vereins-DNA

Wenn es um Führungsfiguren geht, setzt Gröger auf Konstanz – und auf gewachsene Strukturen. Louis Kalinke bleibt Kapitän. Und das aus gutem Grund: „Er ist menschlich und sportlich ein Vorbild für viele. Er kennt den Verein von klein an und ist hier groß geworden“, betont Gröger. Der Kapitän verkörpert das, wofür der Breesener SV Guben Nord auch in dieser Saison stehen will: Identifikation, Bodenständigkeit und Leidenschaft.