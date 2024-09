„Er ist für diese Spielklasse eigentlich zu stark“ – Kraus feiert Traum-Comeback für Gilching

Sechs Tore in sieben Spielen lautete die bisherige Saisonausbeute des TSV Gilching-Argelsried. Am Samstag verdoppelte der Fußball-Bezirksligist in Denklingen mit dem 6:1 (1:0) beim ersten Auswärtsdreier nach mehr als einem Jahr seine Ausbeute in einer Partie.