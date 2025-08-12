"Er ist ein Top-Typ, auf den die Mannschaft zu 100 Prozent hört"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Patrick Draheim vom SV Grün-Weiß Großbeeren über eine bislang reibungslose und verletzungsfreie Vorbereitung, die hohe Trainingsbereitschaft seiner Mannschaft und die wichtige Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern. Er schildert die Qualitäten der Neuzugänge, erklärt, weshalb er auf eine weitere Verstärkung hofft, und benennt klare Stärken im Team. Außerdem verrät er sein Saisonziel, ordnet die Meisterschaftsfavoriten ein und erklärt, weshalb Kapitän Albi Hiseni eine Schlüsselrolle im Kader spielt.

Guter Verlauf der Vorbereitung Patrick Draheim zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Sommerwochen sehr zufrieden. „Die Jungs ziehen gut mit und haben Lust, was eine positive Stimmung schafft“, sagt er. Das Engagement im Training sei hoch, die Atmosphäre innerhalb des Teams von Motivation geprägt. Zwar macht sich die Urlaubszeit vereinzelt bemerkbar, doch beeinträchtigt dies den Ablauf nicht wesentlich. „Insgesamt läuft alles reibungslos“, betont der Coach. Besonders wichtig: „Bis jetzt hat sich auch noch niemand verletzt“, ein Faktor, der gerade in der Vorbereitung von großer Bedeutung ist, um mit voller Besetzung in die Saison starten zu können.

Paul Rindt hat bereits bewiesen, wie flexibel er ist: Ob auf der Außenbahn, im zentralen offensiven Mittelfeld oder als Stürmer – er zeigte auf allen Positionen seine Qualitäten. Der ebenfalls neue Joel Weise bringt als „aggressiver Verteidiger“ wichtige defensive Stabilität.

Viele neue Gesichter im Kader Die Liste der Neuzugänge ist lang – und Draheim findet für jeden einzelnen lobende Worte. Torhüter Kevin Weiß, aus der Landesliga gekommen, sei „ein guter Torwart, der auch fußballerisch viel draufhat“. Dazu kommen drei junge Spieler aus Rangsdorf, die Draheim als „sehr lernwillig“ beschreibt und die frischen Wind ins Team bringen. Mit Jannick Weiß steht ein weiterer Zugang zur Verfügung, der trotz vieler Reisetätigkeiten mit „guter Technik“ überzeugt und die Mannschaft auf mehreren Positionen verstärken kann.

Aus der eigenen A-Jugend rücken Julian Thier und Kevin Frischen auf. Thier, der schon in der letzten Saison Einsätze in der ersten Mannschaft hatte, verfügt laut Draheim über „viel Potential“. Frischen ist sowohl auf der Sechser- als auch auf der Zehnerposition einsetzbar. Abgerundet wird die Liste der Verstärkungen durch Eric Herbst aus der zweiten Mannschaft – ein „robuster Linksfuß“, der mit „viel Power“ ins Team kommt.

Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

Trotz der zahlreichen Neuzugänge rechnet Draheim mit einer weiteren Verpflichtung. „Ich denke, es wird noch ein weiterer Zugang zu uns kommen“, sagt er. Damit soll der Kader noch einmal punktuell verstärkt werden, um auf die langen und intensiven Spielwochen der Saison vorbereitet zu sein.

Keine Abgänge zu erwarten

Während in anderen Vereinen oft noch kurzfristige Abgänge für Unruhe sorgen, kann Draheim beruhigt in den Saisonstart gehen: „Derzeit deuten sich keine Abgänge an, es wird niemand mehr das Team zum Saisonstart verlassen.“ Diese Planungssicherheit sieht der Trainer als wichtigen Vorteil, um eingespielt in die ersten Pflichtspiele zu gehen.

Stärken: Stimmung und Spielweise

Als größte Stärke seiner Mannschaft nennt Draheim die positive Stimmung im Team. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und älteren Spielern, was das Team vielseitig und ausgeglichen macht.“ Besonders legt er Wert auf die spielerische Ausrichtung: „Mir ist wichtig, dass wir stets Fußball spielen und versuchen, alles fußballerisch zu lösen, anstatt nur auf lange Bälle zurückzugreifen.“ Diese Philosophie fördere nicht nur die technische Qualität, sondern auch den Teamgeist.

Saisonziel: Ankommen und nach oben orientieren

Für die bevorstehende Saison setzt Draheim zunächst auf solides Fundament. „Das Saisonziel unseres Teams ist zunächst, in der Landesklasse anzukommen und uns mit den Samstagsspielen weiter einzuspielen.“ Sollte das Zusammenspiel im Kader reibungslos funktionieren und alle Leistungsträger fit bleiben, strebt der Trainer eine Platzierung unter den besten sieben Mannschaften an.

Vier Teams im Meisterrennen

Auch wenn er nicht alle Gegner bis ins Detail kennt, hat Draheim klare Titelkandidaten im Blick. Nach seiner Einschätzung werden der FV Blau Weiß 90 Briesen/Mark, die SG Schulzendorf, der Teltower FV 1913 und der MTV Wünsdorf 1910 im Kampf um den Meistertitel die besten Karten haben.

Kapitän als Schlüsselfigur

Eine zentrale Rolle nimmt Kapitän Albi Hiseni ein. „Er ist ein Top-Typ, auf den die Mannschaft zu 100 Prozent hört“, sagt Draheim. Hiseni verkörpere Führungsqualität, Engagement und Teamgeist – Eigenschaften, die ihn zu einer unverzichtbaren Stütze auf und neben dem Platz machen. Für Draheim ist klar: Mit einem solchen Kapitän hat Großbeeren nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Zusammenhalt beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison.