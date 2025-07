"Er ist ein Gubener Junge, der in der Mannschaft fest verwurzelt ist"

Starkes Engagement zum Auftakt

Der 1. FC Guben ist in dieser Woche ins gemeinsame Mannschaftstraining eingestiegen. Die Vorbereitung war strukturiert aufgebaut – zunächst individuell, nun im Kollektiv. „Zuvor mussten die Jungs individuelle Laufeinheiten absolvieren, um eine solide Basis zu schaffen“, erklärt Peter Kühn. In den ersten Einheiten war die Trainingsbeteiligung hoch: „Regelmäßig waren über 20 Spieler dabei, was uns gute Trainingsbedingungen ermöglicht hat.“

Kühn ist mit dem Auftreten seines Teams sehr zufrieden: „Bisher sind wir mit dem Engagement und dem Auftreten der Mannschaft sehr zufrieden – das, was sie bisher auf den Platz bringt, stimmt uns positiv.“

Ein Neuzugang mit viel Potenzial

Auf dem Transfermarkt hat der 1. FC Guben bislang bewusst zurückhaltend agiert – dafür mit Wirkung. „Aktuell gibt es mit Niclas Straube von der SG Eintracht Peitz nur einen Neuzugang“, berichtet Kühn. Der offensive Mittelfeldspieler soll dem Spiel der Gubener neue Impulse verleihen. „Niclas ist ein absoluter Gewinn für unser Team und verleiht unserer Offensive zusätzliche Qualität.“ Die Freude über den Transfer ist deutlich: „Wir sind sehr froh, ihn bei uns zu haben.“

Augen offen für weitere Verstärkungen

Trotz der personellen Kontinuität ist die Transferperiode für den 1. FC Guben noch nicht vollständig abgeschlossen. „Wir halten aktuell noch die Augen offen und hatten auch bereits ein bis zwei vielversprechende Probespieler im Training“, verrät Kühn. Ob es zu weiteren Verpflichtungen kommt, bleibt offen: „Mal sehen, was sich in den kommenden Wochen noch ergibt.“

Ein Abgang aus beruflichen Gründen

Im Gegenzug gab es nur einen Abgang. „Abgesehen von Hannes Nerlich, der uns aus beruflichen Gründen in Richtung seines Heimatvereins verlassen hat, sind keine weiteren Abgänge geplant“, sagt Kühn. Die Mannschaft bleibt damit weitgehend zusammen – ein wichtiges Signal für die Kontinuität im Kader.

Eine Einheit mit Erfahrung und Talent

Der sportliche Leiter betont vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit als großes Plus. „Unsere größte Stärke ist der ausgeprägte Teamgeist – auf und neben dem Platz tritt die Mannschaft als echte Einheit auf.“ Zusätzlich sei die Struktur im Kader sehr ausgewogen: „Wir haben eine ausgewogene Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern, die sich gegenseitig sehr gut ergänzen.“ Diese Balance soll auch in der neuen Spielzeit den Ausschlag geben.

Ziel: Obere Tabellenhälfte

Nach der letzten Saison will der 1. FC Guben nun den nächsten Schritt machen – sportlich wie inhaltlich. „Wir möchten in der oberen Tabellenhälfte mitspielen“, sagt Kühn. Dabei steht nicht nur das Ergebnis im Vordergrund: „Wir wollen uns im Vergleich zur letzten Saison weiterentwickeln – sowohl spielerisch als auch punktetechnisch.“ Die Ambition ist klar: konstanter, stabiler und erfolgreicher Fußball.

Klare Favoriten – enge Konkurrenz

Für die Meisterschaft sieht Kühn zwei Mannschaften besonders in der Favoritenrolle. „Victoria Seelow ist für mich der klare Favorit“, erklärt er. „Sie haben die Meisterschaft in der vergangenen Saison nur knapp verpasst und bringen viel Qualität mit.“ Doch auch ein anderes Team sollte man auf der Rechnung haben: „Auch Luckenwalde sollte man nicht unterschätzen.“

Insgesamt rechnet Kühn mit einer ausgeglichenen Runde: „Die Landesliga Süd ist in dieser Saison so ausgeglichen wie lange nicht mehr – das verspricht viel Spannung.“

Führungsfigur aus den eigenen Reihen

Angeführt wird das Team von Janne Laugks – einem Spieler, der tief im Verein verwurzelt ist. „Unser Kapitän ist Janne Laugks“, bestätigt Kühn. „Er ist ein echter Gubener Junge, der in der Mannschaft fest verwurzelt ist und stets mit gutem Beispiel vorangeht.“ Auch abseits des Platzes ist Laugks eine wichtige Persönlichkeit: „Sein Engagement und seine Präsenz auf dem Platz machen ihn zu einer natürlichen Führungsfigur.“

Motiviert und auf Kurs

Mit starker Trainingsbeteiligung, klarem Kadergerüst und einem gezielten Neuzugang ist der 1. FC Guben in die Vorbereitung auf die Landesliga Süd gestartet. Der Fokus liegt auf Entwicklung, Konstanz und Teamgeist. Peter Kühn sieht das Team gut aufgestellt – und erwartet eine spannende Saison in einer Liga, die so offen wird wie lange nicht mehr. Der nächste Schritt soll nun folgen.