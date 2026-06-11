„Er ist ein Gamechanger“ – Ex-Regionalliga-Kicker tanzt sich durch die Kreisliga

Mert Yildiz spielte in der Saison 22/23 noch in der Regionalliga. Beim SV Olympiadorf entwickelte er sich zum Abwehrschreck der Kreisliga.
Olympiadorf – 26 Jahre jung, im besten Fußballalter, einst in der Regionalliga und jetzt in der Kreisliga München aktiv. Mert Yildiz vom SV Olympiadorf München legt eine Fußballkarriere hin, die alles andere als gewöhnlich ist. Er könnte vermutlich locker zwei, drei Ligen höher mitmischen, doch für ihn zählt derzeit nur noch Olympiadorf.
Für den Klub aus dem Münchner Norden läuft Yildiz überall in der Offensive auf: „Manchmal linker Flügel, manchmal Stürmer, manchmal Zehner.“ Kurz gesagt: „Alles vorne“, sagt der Zauberer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Und es scheint letztlich auch vernachlässigbar, wo genau der Dribbelkünstler auftaucht. Seine Statistiken in der vergangenen Saison sprechen Bände: 23 Spiele, 21 Tore und sechs Assists. Ein Spiel ohne Yildiz-Scorerpunkt ist rar.
Selbst das ungeschulte Auge würde beim Anblick seiner Zaubereien schnell erkennen, dass Mert Yildiz kein gewöhnlicher Kreisliga-Spieler ist. „Der hat schon mal höher gespielt“, heißt es wohl öfter aus den Reihen der gegnerischen Fans. Doch beim Olympiadorf-Kicker stimmt das tatsächlich. In der Saison 22/23 sogar in der höchsten bayerischen Amateurliga.
Na gut, für den SV Heimstetten war Yildiz mehr Einwechsel- statt Startelfspieler. Doch trotzdem überrascht es, wie es zum Wechsel von der vierten in die achte Liga kam. „Der Kontakt kam über Neil zustande“, verrät der Angreifer. Die Rede ist von Neil Abdel Satter, Trainer des SV Olympiadorf München.
Die beiden kennen sich schon seit knapp 20 Jahren. Bereits als Achtjähriger machte Yildiz auf sich aufmerksam und trainierte in einer Fußballschule. Sein jetziger Trainer war auch sein damaliger. Neil Abdel Satter arbeitet nämlich in jener Fußballschule und erkannte damals bereits sein Können: „Er war extrem talentiert. Du musstest kein Experte sein, um das zu sehen.“
In der frühen Jugend zeigte deshalb sogar der FC Ingolstadt Interesse an Yildiz. Abdel Satter begleitete ihn zu den Gesprächen nach Ingolstadt, doch der Wechsel zerplatzte. Yildiz landete schließlich in Fürstenfeldbruck und ging die nächsten Entwicklungsschritte in Memmingen, Pullach und eben Heimstetten. Doch nach einigen Negativerfahrungen brauchte es eine Veränderung.
Glücklicherweise verfolgte Olympiadorf-Trainer Abdel Satter seine Entwicklung und lockte ihn Anfang 2024 zum SVO. Dort genießt er von allen „maximales Vertrauen“ und Yildiz zahlt es Woche für Woche vollends zurück. Für den Coach ist er „ein Gamechanger“, einfach „ein Tempodribbler mit vielen Facetten“.
Sobald der Ball an Mert Yildiz’ Füßen festklebt, ist bei den gegnerischen Abwehrreihen „Alarmstufe Rot“ angesagt, so sein Trainer. Aus Olympiadorf-Sicht braucht es seine Fähigkeiten zwingend auch in der nächsten Spielzeit. Nach der knapp verpassten Bezirksliga-Relegation geht es für Yildiz in der nächsten Saison nur um eins. „Mit Olympiadorf den Aufstieg festigen!“ (mh)