„Er ist ein Gamechanger“ – Ex-Regionalliga-Kicker tanzt sich durch die Kreisliga Einst beim SV Heimstetten von Marcel Huse · Heute, 12:23 Uhr · 0 Leser

Mert Yildiz (mitte) lief früher einmal in der Regionalliga Bayern auf. Heutzutage ist es die Kreisliga München 1. – Foto: Jeanette Stock / FuPa

Mert Yildiz spielte in der Saison 22/23 noch in der Regionalliga. Beim SV Olympiadorf entwickelte er sich zum Abwehrschreck der Kreisliga.

Olympiadorf – 26 Jahre jung, im besten Fußballalter, einst in der Regionalliga und jetzt in der Kreisliga München aktiv. Mert Yildiz vom SV Olympiadorf München legt eine Fußballkarriere hin, die alles andere als gewöhnlich ist. Er könnte vermutlich locker zwei, drei Ligen höher mitmischen, doch für ihn zählt derzeit nur noch Olympiadorf. Für den Klub aus dem Münchner Norden läuft Yildiz überall in der Offensive auf: „Manchmal linker Flügel, manchmal Stürmer, manchmal Zehner.“ Kurz gesagt: „Alles vorne“, sagt der Zauberer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Und es scheint letztlich auch vernachlässigbar, wo genau der Dribbelkünstler auftaucht. Seine Statistiken in der vergangenen Saison sprechen Bände: 23 Spiele, 21 Tore und sechs Assists. Ein Spiel ohne Yildiz-Scorerpunkt ist rar.

Wechsel nach Olympiadorf kommt über den Trainer ins Rollen Selbst das ungeschulte Auge würde beim Anblick seiner Zaubereien schnell erkennen, dass Mert Yildiz kein gewöhnlicher Kreisliga-Spieler ist. „Der hat schon mal höher gespielt“, heißt es wohl öfter aus den Reihen der gegnerischen Fans. Doch beim Olympiadorf-Kicker stimmt das tatsächlich. In der Saison 22/23 sogar in der höchsten bayerischen Amateurliga. Na gut, für den SV Heimstetten war Yildiz mehr Einwechsel- statt Startelfspieler. Doch trotzdem überrascht es, wie es zum Wechsel von der vierten in die achte Liga kam. „Der Kontakt kam über Neil zustande“, verrät der Angreifer. Die Rede ist von Neil Abdel Satter, Trainer des SV Olympiadorf München.

Profiklubt zeigt Interesse – Wechsel zu den Schanzern platzt Die beiden kennen sich schon seit knapp 20 Jahren. Bereits als Achtjähriger machte Yildiz auf sich aufmerksam und trainierte in einer Fußballschule. Sein jetziger Trainer war auch sein damaliger. Neil Abdel Satter arbeitet nämlich in jener Fußballschule und erkannte damals bereits sein Können: „Er war extrem talentiert. Du musstest kein Experte sein, um das zu sehen.“

Neil Abdel Satter ist dankbar für seinen „Gamechanger“. – Foto: Jenni Maul / FuPa