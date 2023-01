Er ist ein Ausnahmetalent an der Pfeife

Der 17 Jahre alte Kilian Braun hat einen ungewöhnlich schnellen Aufstieg hingelegt. Bald darf das Schiedsrichter-Talent vom ASC Cranz-Estebrügge sogar schon in der Oberliga assistieren. So ein Talent gibt es höchstens alle fünf bis zehn Jahre.

Innerhalb eines Jahres stieg Braun von der Kreisklasse in die Bezirksliga auf. Außerdem überzeugte er mit hervorragenden Leistungen bei verschiedenen Lehrgängen. Zur Belohnung durfte er in den Talentkader des Niedersächsischen Fußballverbandes schnuppern."Das ist definitiv eine außergewöhnliche Entwicklung", sagt Marcel Baack, der dem Schiedsrichterausschuss im NFV-Kreis Stade vorsitzt: "Einen wie Kilian haben wir hier alle fünf bis zehn Jahre."

Und nicht nur das: Braun erfuhr, dass er künftig sogar in der Herren-Oberliga assistieren darf, in der vierthöchsten Spielklasse im deutschen Fußball. Und das mit gerade einmal 17 Jahren. "Das war eine Riesenüberraschung", sagt Braun.

Kilian Braun setzte sich schon früh mit der "Schiedsrichterei", wie er es nennt, auseinander. Er schaute Schiedsrichter-Dokus auf Youtube, las Bücher von und Magazine über Unparteiische. "Ich fand es sehr interessant, wie man mit einem Team Spiele leitet, wie man Entscheidungen trifft und mit den einzelnen Spielern kommuniziert", sagt er. Nach seinem 14. Geburtstag hielt er den Schiri-Schein in der Hand.

Es ist das typische Alter, in dem viele junge Fußballer den Einstieg in die Schiedsrichterei finden, in der Regel 30 bis 40 Personen pro Lehrgang. Auch wenn es schwieriger geworden sei, stehe der NFV-Kreis Stade in dieser Hinsicht gut da, sagt Baack: "In anderen Kreisen werden sogar Lehrgänge abgesagt." Aktuell ist rund ein Drittel der 165 Referees im Kreis Stade unter 18.

Das größere Problem ist vielmehr, die Nachwuchsschiris zu halten. "Solange sie noch selber spielen und zur Schule gehen, ist die Gefahr gering, dass sie abspringen", sagt Baack. Mit Hilfe verschiedener Aktionen und Programme versucht der NFV-Kreis, die jungen Schiedsrichter zu halten.

Kilian Braun hat nach wie vor Spaß am Pfeifen, selbst anspruchsvolle Partien leitet er gerne. Er lernte, dass das viel mit Kommunikation zu tun hat, mit der richtigen Ansprache. Einen aufgebrachten Spieler, sagt Braun, lasse er erst mal runterkommen, "den spreche ich dann in einer ruhigen Minute an". Ein Gespür für den richtigen Moment ist unerlässlich.

Nur ein paar Sprüche

Das Alter, sagt Braun, spiele keine Rolle auf dem Platz. "Ich fühle mich respektiert." Abgesehen von einigen Sprüchen vom Spielfeldrand ist er nach eigener Aussage noch nie verbal oder körperlich angegriffen worden.

Im Moment macht der Elftklässler vom Buxtehuder Gymnasium Süd ein Praktikum bei der Polizei. Ein "Traumberuf", findet er, und gar nicht mal so unähnlich zum Spieleleiten. Polizist und Schiedsrichter, sagt Kilian Braun, "sorgen für Recht und Gerechtigkeit und sind Vermittler zwischen Menschen". So gesehen könnte es die richtige Berufswahl sein.