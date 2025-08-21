"Er ist die Gallionsfigur im Verein"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Torsten Thiel über die Lage beim TuS 1896 Sachsenhausen. Er berichtet von einer gelungenen Integration der Neuzugänge, lobt den wachsenden Teamgeist und erklärt, wo noch Verbesserungspotenzial steckt. Außerdem ordnet er die Rolle erfahrener Spieler im Kader ein, benennt die größten Stärken seiner Mannschaft und blickt mit Spannung auf das bevorstehende Duell in der Brandenburgliga.

Gelungene Vorbereitung mit Licht und Schatten Trainer Torsten Thiel zieht ein differenziertes Fazit zur Vorbereitung. Besonders positiv fällt sein Urteil über die Entwicklung des Teams aus: „Gut lief die Integration der Neuen, sowohl sportlich als auch im zwischenmenschlichen Bereich.“ Die Mannschaft habe sich schnell zusammengefunden, was sich auch in den Testspielen zeigte. „Wir hatten positive Ergebnisse mit vielen guten Offensivaktionen und konnten die Ausrichtung der Spielsysteme weiter verfeinern“, berichtet der Trainer.

Neue Gesichter prägen das Bild Einen Schwerpunkt legt Thiel auf die Vorstellung der Neuzugänge. Besonders im Tor sieht er sich gut aufgestellt. Über Mateusz Zlotogorski findet er lobende Worte: „Seine Leistungskurve ging von Spiel zu Spiel bergauf. Er ist stark im 1-gegen-1 und spielt gut mit.“

Doch nicht alles verlief nach Plan. „Ausbaufähig ist auf jeden Fall das Defensivverhalten, individuell sowie gruppentaktisch“, stellt Thiel klar. Dazu kommt Verletzungspech, das den Kader in der Vorbereitung immer wieder geschwächt hat: „Leider haben wir wieder länger ausfallende Spieler aufgrund von Verletzungen.“

Auch das Mittelfeld hat mit Ole Futh einen jungen, dynamischen Spieler dazugewonnen. „Er ist technisch stark, dynamisch und hat großes Potenzial“, betont Thiel. Im Angriff sorgt Jan Paul Platte für frischen Wind: „Er ist ein sehr agiler Stürmer mit großem Laufpensum, gutem Torriecher und hoher Spielintelligenz. Kopfballstark ist er trotz überschaubarer Größe auch.“

In der Defensive verstärkt Timo Hirschle das Team. „Er ist körperlich sehr robust, kopfballstark und man sieht ihm die gute Ausbildung im NLZ an. Dazu ist er flexibel einsetzbar“, so der Coach.

Junge Talente mit Perspektive

Neben erfahrenen Neuzugängen setzt der TuS weiter auf die Förderung eigener Talente. Marlon Huth steht für diese Philosophie. „Er ist ein talentierter, junger rechter Außenverteidiger, der schon seit einem halben Jahr mittrainiert. Er ist fleißig, lernfähig und hat bereits in der letzten Rückrunde Einsätze bekommen“, lobt Thiel.

Auch Seyd Morteza Sadat zählt zu den jungen Hoffnungsträgern. „Er ist ein talentierter Perspektivspieler, der links sowohl offensiv als auch defensiv unterwegs ist und schon Erfahrung in der Berlin-Liga gesammelt hat“, erklärt der Trainer.

Mit Marc Moldenhauer kehrt Erfahrung in die Abwehr zurück. „Ein routinierter Defensivspieler, der als Innen- oder Außenverteidiger noch mehr Stabilität und Flexibilität ins Team bringt.“ Und auch Gordon Strähnz entwickelt sich gut: „Er ist ein junger Innen- oder Außenverteidiger mit großem Potenzial, der sich erst an die Schnelligkeit und Athletik der Brandenburgliga anpassen musste, aber auf einem guten Weg ist.“

Keine weiteren Kaderveränderungen geplant

Auf die Frage nach weiteren möglichen Zugängen antwortet Thiel: „Nein.“ Ähnlich sieht es nach weiteren Abgängen aus: „Nein.“

Stärken des Teams klar erkennbar

Mit Blick auf die sportlichen Qualitäten seiner Mannschaft ist der Coach deutlich. „Der Teamspirit, die Offensivqualität und die Flexibilität des Spielsystems“ seien die größten Stärken des TuS. Diese Mischung soll dem Team helfen, sich im oberen Tabellendrittel der Brandenburgliga festzusetzen.

Ambitioniertes Ziel: Top 5

Das Ziel für die Saison ist klar formuliert: „Top 5“, sagt Thiel ohne Umschweife. Die Mannschaft soll nicht nur im gesicherten Mittelfeld landen, sondern im Kampf um die Spitzenplätze mitreden. Die Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten soll dafür die Basis legen.

Schöneiche als Maßstab

Wenn es um die stärksten Gegner in der Liga geht, ist sich Thiel sicher: „Schöneiche.“ Der SV Germania 90 Schöneiche sei für ihn das Maß der Dinge und ein Team, an dem sich alle anderen messen müssen.

Führungsspieler mit Vorbildcharakter

Eine besondere Rolle nimmt Andor Müller im Kader ein. Thiel hebt dessen Bedeutung hervor: „Er ist die Gallionsfigur im Verein, Ansprechpartner für jeden Spieler und verfügt über eine hohe Sozialkompetenz.“ Müller sei nicht nur sportlich wertvoll, sondern auch ein unverzichtbarer Faktor für den Zusammenhalt im Team.

Respekt vor dem nächsten Gegner

Mit Blick auf das anstehende Auftaktspiel in der Brandenburgliga am Samstag um 15 Uhr beim Oberliga-Absteiger SV Grün-Weiss Ahrensfelde zeigt sich Thiel respektvoll gegenüber dem Gegner. „Man pflegt ein gutes Verhältnis zum Gegner, der nach dem Abstieg einige schmerzhafte Abgänge kompensieren musste“, betont er. Dennoch erwartet er keine einfache Aufgabe. „Ich erwarte ein intensiv geführtes, hartes, aber faires Spiel, in dem es auf die defensive Stabilität ankommen wird.“

Zuversicht vor dem Ligaauftakt

Trotz der bekannten Baustellen überwiegt beim Trainer der Optimismus. „Ich hoffe natürlich auf einen positiven Ausgang für den TuS“, sagt Thiel abschließend. Die gute Vorbereitung, der verbesserte Kader und der starke Zusammenhalt machen Mut für die kommenden Wochen.