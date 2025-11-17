Er ist der Defibrillator: Heringer trifft doppelt im Remis gegen Tabellenführer

Garmisch-Partenkirchen – Es gab nur einen möglichen Song, den sie direkt nach Abpfiff durch die Lautsprecher jagen konnten: Natürlich musste es die voluminöse Stimme von Steve Perry sein. Der schmetterte „Don’t Stop Believin’“ über den Kunstrasen am Gröben. Und offenbar stimmt es ja auch: Die Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen haben den Glauben an sich nicht verloren.

Verantwortlich dafür war ein echter Überraschungsakt: Maximilian Heringer, seit drei Wochen Co-Trainer, betrat in der 80. Minute das Feld gegen Tabellenführer Unterhaching. Danach folgte blanker Irrsinn. Mit zwei Treffern griff Heringer in eine Partie ein, die schon verloren schien, rettete dem 1. FC einen Punkt (2:2).

„Die Moral“, sagt der Held vom Fußballfeld, „ist irre, die Köpfe waren schon wieder unten.“ Aber genau dafür hat er sich ja selbst reaktiviert. Er ist der Defibrillator, der den Werdenfelsern wieder Saft gibt. Beide Tore waren Ausdruck des Willens. Er drückte den Ball jeweils nach schlecht abgewehrten Freistoß-Flanken ins Netz. Den Ausgleich in der Nachspielzeit gar mit links, dem Fuß, der „normal nur zum Stehen da ist“, witzelte der Oberhauser. Von diesen Augenblicken wird der FC nun eine ganze Woche zehren. Die magischen Momente, sagt Trainer Stefan Schwinghammer, können sein Team nachhaltig prägen. „Du kannst da jetzt nur Positives herausziehen.“

So sensationell der Coup: Tatsächlich steckte auch Planung dahinter. Bereits vorige Woche deutete sich in Aubing an, dass das Team seinen Mut wiedererlangt hat – und sich auf kompakten Kunstrasenplätzen wohlfühlt. Diese Umgebung ist zuträglich für Abstiegskampf. Räume verengen sich, Zweikämpfe sind leichter zu führen, Konter schneller zu fahren. Um diese Jahreszeit war klar, dass der edle Rasen am Gröben aller Voraussicht nach nicht bespielbar ist. Genauso kam es. Gut für die Gastgeber, schlecht für den Tabellenführer, der zwar technisch sauberen Fußball praktiziert, aber stark angeschlagen mit nur einem Auswechselspieler anrückte.

Maximilian Heringer krönt sich zum Helden des Spieltags

Die Zuschauer fassten es treffend zusammen: Gegen die Spitzenteams gelingt dem FC stets eine Spitzenleistung. Trotzdem hieß es nach 70 Minuten 0:2, weil die üblichen Mechanismen im Abstiegskampf griffen. In Hochphasen wären wohl beide Tore nicht gefallen. Pech und Unvermögen mischten sich. Erst blickte Verteidiger Christoph Schmitt bei einem langen Ball direkt in die Sonne, hinter ihm fehlte zudem die Absicherung (0:1). Später zögerte Philippe Schulz beim Dribbling zu lange, rutschte aus, und der FC schien tot.

Aber das Trainerteam hatte noch den Joker und den Glauben. „Wir haben gewusst: Haching ist ein junges Team. Es kann sein, dass es den Kopf verliert, wenn es emotional wird.“ Die Partie zündeten die Gäste auch selbst wieder an. Beim 1:2 ließ Torwart Jakub Staniek prallen. Ein Abwehrfehler ermöglichte Jonas Poniewaz anschließend die Großchance zum Ausgleich. Nur um in der nächsten Szene aus den Schuhen gehauen zu werden. Nino Hodzic kassierte dafür Gelb-Rot, beide gingen vom Feld, Poniewaz mit dickem Knöchel. „Wir hoffen, nichts Schlimmeres“, sagt Schwinghammer mit Blick auf das Spiel bei Wacker München. Ein gesunder Stürmer wäre mindestens genauso notwendig, um den Puls beim 1. FC hochzuhalten wie weitere Heldentaten von Maximilian Heringer.