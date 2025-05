„Er holt das Maximale raus“: Felix Jung bleibt Trainer beim SV Eurasburg

Der SV Eurasburg und ihr Trainer Felix Jung gehen auch in der kommenden Saison einen gemeinsamen Weg. Unabhängig vom sportlichen Abschneiden des Kreisligisten, der sich aktuell im Abstiegskampf befindet, hat man die Zusammenarbeit mit dem 32-Jährigen um die kommende Spielzeit verlängert.

Dabei gab es gerade in den schwierigen Phasen der aktuellen Saison auch einige kritische Stimmen am Eurasburger Sportgelände, was die Besetzung des Trainerstuhls betrifft. Wie es auch im Profibereich üblich ist, wurde in der sportlichen Misere zuallererst die Rolle des Trainers dabei hinterfragt. „Von außen kam die Erwartung, es müsste ein neuer Trainer her“, bestätigt auch Eurasburgs Kapitän Valentin Seelbach. Doch die Mannschaft stärkte ihrem Aufstiegstrainer in dieser schwierigen Situation den Rücken: „Wir haben das analysiert und finden, er macht das Beste aus dem, was er hat. Bei uns ist es nicht leicht mit dem dünnen Kader, das haben viele so ein bisschen vergessen“, sagt der Kapitän.