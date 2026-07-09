"Er hat sich dann mit der Entscheidung viel Zeit gelassen"

Der TSV Essingen befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die vierte Oberligasaison. Im Rahmen eines Trainingslagers traf die Mannschaft auf den FC Memmingen und den FV Illertissen. Derweil hat ein Offensivspieler die Essinger noch verlassen.
Am vergangenen Wochenende absolvierte die Oberligamannschaft des TSV Essingen ein Trainingslager in Kißlegg. Neben einigen intensiven Trainingseinheiten fand am Samstag in Kempten der Allgäuer Brauhaus-Cup statt. Im Halbfinale duellierte sich der TSV Essingen dabei mit dem FC Memmingen, der die vergangene Saison auf Platz zwölf in der Regionalliga Bayern abschloss.
In zweimal 30 Minuten fielen am Ende keine Tore. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Trainer Simon Köpf einverstanden: „Wir sind etwas schwer ins Spiel gekommen, haben dann aber immer mehr Kontrolle bekommen und hätten das Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen können.“ Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich der TSV dann durch und qualifizierte sich für das Finale gegen den FV Illertissen, der sich im anderen Halbfinale mit 5:0 gegen den FC Kempten durchgesetzt hatte.
Essingen hält gegen Illertissen mit
Aufgrund der Ausfälle von Patrick Auracher, Blend Etemi und Lennart Ruther musste der TSV vor allem in der Innenverteidigung improvisieren, zeigte aber dennoch eine gute Partie. „Die zweite Halbzeit konnten wir offen gestalten. Am Ende haben wir knapp verloren“, so Köpf, dessen Team gegen den letztjährigen Vierten der Regionalliga Bayern mit 0:1 unterlag.
Insgesamt zog Köpf ein positives Fazit des Trainingslagers: „Das tat uns richtig gut. Die neuen Spieler wurden noch mehr integriert.“
Am kommenden Sonntag testet der TSV gegen den nächsten Regionalligisten und empfängt in der Carento-Arena die SpVgg Ansbach. Am Samstag, 1. August, steht für die Essinger das erste Pflichtspiel an: Im WFV-Pokal geht es gegen den Sieger aus dem Duell TSV Köngen gegen TSV Weilimdorf. In der Liga gastiert der TSV am ersten Spieltag beim Aufsteiger Young Boys Reutlingen, ehe eine Woche später die TSG Balingen zum ersten Heimspiel in der Carento-Arena zu Gast ist.
Dudda wechselt nach Göppingen
Abseits des Platzes gab es beim TSV Essingen ebenfalls noch eine personelle Veränderung: Benjamin Dudda hat den Verein verlassen. Der Youngster ist nach einer ordentlichen Debütsaison mit fünf Toren und zwei Vorlagen zum Verbandsligisten Göppingen gewechselt.
„Wir wollten bereits im Januar mit ihm verlängern. Er hat sich dann mit der Entscheidung viel Zeit gelassen. Irgendwann mussten wir uns dann auch mit Alternativen beschäftigen. Ich denke, dass Benni mit Göppingen eine gute Adresse gefunden hat“, so Köpf zu dieser Personalie.