"Er hat sich dann mit der Entscheidung viel Zeit gelassen" Erfolgreiches Trainingslager und gute Tests des Oberligisten TSV Essingen gegen Regionalligisten. Allerdings gibt es auch einen Abgang von pm · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Der TSV Essingen befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die vierte Oberligasaison. Im Rahmen eines Trainingslagers traf die Mannschaft auf den FC Memmingen und den FV Illertissen. Derweil hat ein Offensivspieler die Essinger noch verlassen.

Am vergangenen Wochenende absolvierte die Oberligamannschaft des TSV Essingen ein Trainingslager in Kißlegg. Neben einigen intensiven Trainingseinheiten fand am Samstag in Kempten der Allgäuer Brauhaus-Cup statt. Im Halbfinale duellierte sich der TSV Essingen dabei mit dem FC Memmingen, der die vergangene Saison auf Platz zwölf in der Regionalliga Bayern abschloss. In zweimal 30 Minuten fielen am Ende keine Tore. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Trainer Simon Köpf einverstanden: „Wir sind etwas schwer ins Spiel gekommen, haben dann aber immer mehr Kontrolle bekommen und hätten das Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen können.“ Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich der TSV dann durch und qualifizierte sich für das Finale gegen den FV Illertissen, der sich im anderen Halbfinale mit 5:0 gegen den FC Kempten durchgesetzt hatte.

Essingen hält gegen Illertissen mit Aufgrund der Ausfälle von Patrick Auracher, Blend Etemi und Lennart Ruther musste der TSV vor allem in der Innenverteidigung improvisieren, zeigte aber dennoch eine gute Partie. „Die zweite Halbzeit konnten wir offen gestalten. Am Ende haben wir knapp verloren“, so Köpf, dessen Team gegen den letztjährigen Vierten der Regionalliga Bayern mit 0:1 unterlag.

Insgesamt zog Köpf ein positives Fazit des Trainingslagers: „Das tat uns richtig gut. Die neuen Spieler wurden noch mehr integriert.“

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr TSV Essingen TSV Essingen SpVgg Ansbach Ansbach 15:00 PUSH