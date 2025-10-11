„Er hat mir direkt in die Augen gesehen“: Lohes Trainer Müller zum Eklat beim Spiel gegen Lübbecke

Bad Oeynhausen. Das Spiel in Fußball-Landesliga zwischen dem TuS Lohe und dem FC Lübbecke (2:3) wird die Fußballszene wohl noch eine Weile beschäftigen. Drei Rote Karten verhängte Schiedsrichter Ali Senol, zwei davon nach Spielende.

Zunächst soll sich Lohes Physiotherapeut Torsten Seeburger in der 85. Minute dem Linienrichter in den Weg gestellt haben. Zu diesem Zeitpunkt liefen die Gastgeber bereits dem 2:3-Endstand hinterher und drängten auf den Ausgleich. Hier zückte Ali Senol die erste Rote Karte. Schwere Tumulte gab es dann direkt nach dem Abpfiff. Auslöser war ein harter Schuss mit Vollspann von Lübbeckes Jeger Ghanem. Der Ball flog in Richtung von Lohes Trainer René Müller und schlug mit lautem Knall nur anderthalb Meter von Müller entfernt in die Bande ein.

Staffelleiter reichen eigene Sanktionsmittel nicht aus

Das Gesicht von Müller versteinerte, mit seinem Blick fixierte er Ghanem, und dann ging der Ex-Profi aus dem Sattel. Er schritt zielstrebig auf den Lübbecker zu, um ihn zu stellen. Müller wurde von Lohern und Lübbeckern gleichermaßen davon abgehalten. Für diesen Ausraster gab der Schiedsrichter die zweite Rote Karte. In der folgenden Rudelbildung soll Lohes Adrian Mavretic dann dem Lübbecker Spieler Luca David Steinhof an den Hals gefasst und zu Boden geworfen haben – die dritte Rote Karte. „Ich hielt in allen drei Fällen die mir zur Verfügung stehenden Sanktionsmittel für nicht ausreichend“, begründet Staffelleiter Kai Rieke seine Entscheidung, alle drei Fälle dem Sportgericht des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) mit Sitz in Kamen-Kaiserau zu übergeben. Er selber könne nur Sperren für ein Spiel oder vier Wochen aussprechen. „Das scheint mir hier zu wenig zu sein“, sagt Rieke. In Kaiserau werde nun ein Verfahren in Gang gesetzt, auf das er selber keinen Einfluss habe. Alle drei Loher seien aber automatisch gesperrt.

Beim Verbandssportgericht zuständig für die Staffel 1 der Fußball-Landesliga ist Richter Jürgen Kockmann. Er habe bereits die Anhörungsbögen versendet, die Frist sei aber noch nicht abgelaufen, heißt es aus der Rechtsabteilung des FLVW. In der Regel werde nach Bewertung der schriftlichen Sachlage entschieden. Der Richter könne aber auch telefonisch nachfragen oder sogar persönliche Anhörungen anordnen. Mit einem Urteil dürfte in den kommenden zwei, drei Wochen zu rechnen sein.

Innenraumverbot für Lohes Trainer René Müller

Bis dahin bleiben die Sperren aktiv. Für Lohes Trainer René Müller bedeutet das ein Betretungsverbot des Innenraumes und ein Verbot der Kontaktaufnahme mit der Mannschaft während eines Spieles. Er darf natürlich auch nicht mit in die Kabine. Diese Einschränkungen werden sich als Erstes auf die Begegnung am Sonntag, 12. Oktober 2025, beim SC Herford auswirken.

René Müller hat Richter Kockmann seine Sicht der Dinge bereits schriftlich geschildert. „Ich habe noch einmal darüber nachgedacht, ob sich in dem Spiel irgendetwas hochgeschaukelt hat. Das war aber nicht der Fall. Meine Reaktion ist allein aus der Aktion des Lübbecker Spielers heraus entstanden. Er hat mir vor Abgabe des Schusses sogar direkt in die Augen gesehen. Diese Schussabgabe mit Freude über den Sieg zu rechtfertigen, kann ich nicht nachvollziehen. Dann soll er den Ball in die Luft schlagen oder in Richtung seiner Mannschaft, aber nicht in meine“, sagt Müller, der sich nachts noch das Video angesehen habe, um für sich selbst Klarheit zu schaffen. „Um es klar zu sagen: Meine Reaktion war eine unangemessene Reaktion auf die unangemessene Aktion eines Lübbecker Spielers.“

Videomaterial als Beweismittel gesichert

Er selber ärgere sich am meisten, dass er die Kontrolle verloren habe. „Meine Reaktion hat ganze 20 Sekunden gedauert, danach war ich wieder ruhig. Bei aller Erfahrung, die ich bisher im Fußball gesammelt habe, bin ich in dieser Situation auch nur ein Mensch.“ Das Videomaterial habe der ehemalige Profi als Beweismittel gesichert. „Ich werde jetzt abwarten, ob das Urteil für mich angemessen ist. Danach sehe ich weiter“, so der 51-jährige, gebürtige Mindener.

Schiedsrichter Ali Senol hat das Verhalten von Jeger Ghanem übrigens nicht sanktioniert. Womöglich hat er die Aktion gar nicht gesehen. Und was er nicht gesehen hat, kann er auch nicht ahnden. Vielleicht helfen aber auch hier die Videobilder weiter, um die Situation im Nachhinein neu zu bewerten. Ghanems Schuss aus sieben Metern mit voller Wucht hätte durchaus fürchterliche Konsequenzen haben können. Dann nämlich, wenn er den Ball nicht kontrolliert und er im Gesicht von René Müller oder in eines hinter der Bande stehenden Zuschauers gelandet wäre.

Vereine sollten in sich gehen und reflektieren

Staffelleiter Kai Rieke ist nicht nur entsetzt über den Eklat auf der Lohe, sondern auch über die momentane Entwicklung in seiner Landesliga-Staffel 1. „Ich bin sehr traurig darüber, dass ich nach neun Spieltagen schon 19 Verfahren zu bearbeiten habe“, sagt Rieke, der erst seit dieser Saison Landesliga-Staffelleiter ist. „Jeder Verein sollte mal in sich gehen und reflektieren, ob das eigene Auftreten noch in Ordnung ist.“

