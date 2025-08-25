„Er hat es voll drauf“ – Seitz adelt Wisdom Mike nach Tor im ersten Spiel für FC Bayern II

München – Als Jugendspieler den Sprung zu den Profis schaffen. Das ist der Traum der zahlreichen Talente vom Campus des FC Bayern . Für zwei von ihnen ist dieser Wunsch nun in Erfüllung gegangen. Beim Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig schenkte Bayern-Coach Vincent Kompany den Nachwuchsspielern Lennart Karl und Jonah Kusi-Asare ihre ersten Bundesliga-Minuten. Neben Karl und Kusi-Asare befand sich noch ein drittes Talent im Spieltagskader des Rekordmeisters.

Auch für die Amateure war Mike, der 2022 von Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt war, bis dato noch nicht im Einsatz. Gegen die SpVgg Bayreuth fand er sich zunächst allerdings erneut auf der Bank wieder. Im Spiel gegen die „Altstadt“ wollte die Mannschaft von Trainer Holger Seitz nach der Derby-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching in der Vorwoche wieder zurück in die Erfolgsspur.

Zum Auftakt der 63. Bundesliga-Saison nahm der 16-jährige Wisdom Mike zum ersten Mal in der Allianz-Arena auf der Bank Platz. Im Gegensatz zu den anderen beiden Talenten durfte der Angreifer allerdings vorerst noch keine Profi-Luft schnuppern. Stattdessen stand für ihn am Samstag, wie für Kusi-Asare, ein Einsatz in der Regionalliga-Mannschaft der Bayern auf dem Programm.

SpVgg Bayreuth trifft gegen FC Bayern nach Drangphase der U23

Die Bayern-Amateure fanden gegen die beste Defensive der Liga gut in die Partie. Nach einem kurzen Abtasten erspielten sich die Münchner rasch einige Chancen: Innenverteidiger David Heindl köpfte den Ball nach einer Ecke an die Latte. Flügelspieler Adin Licina verfehlte das Gäste-Tor nach einer schönen Kombination nur um Zentimeter. Mitten in dieser Drangphase der Roten waren es jedoch die Gäste, die zuschlugen. Eine Hereingabe von rechts vollendete Bayreuth-Angreifer Felix Heim in der 21. Minute mit einem strammen Schuss ins lange Eck. Mit dem 0:1-Rückstand ging es für die Bayern-Amateure auch in die Halbzeit.

Für den zweiten Durchgang wollte Bayern-Coach Seitz neue Impulse setzen und wechselte gleich dreifach. Unter den Spielern befand sich auch Wisdom Mike. Der 16-Jährige zahlte bei seinem Regionalliga-Debüt das Vertrauen auch prompt zurück. Im Stadion an der Grünwalder Straße war der Flügelspieler vor 945 Zuschauern ein absoluter Aktivposten. Er belebte das Angriffsspiel der Bayern ungemein und kreierte einige Torchancen, darunter auch ein Lattenschuss in der 54. Minute.

Wisdom Mike erzielt erstes Tor für FC Bayern II im Herrenbereich und vergibt Führung gegen Bayreuth

Eine knappe Viertelstunde später krönte er sein Debüt schließlich mit einem Tor. Nach einem Eckball kam Mike im Strafraum an den Ball und versenkte das Spielgerät ins rechte untere Eck. Nur zwei Minuten später hatte er sogar noch den Führungstreffer auf dem Fuß: Nach einer Flanke faustete Bayreuth-Keeper Henry Höcker die Kugel direkt vor die Füße des Jungstars und fiel dabei zu Boden. Der 16-Jährige beförderte den Ball per Direktabnahme aber über das verwaiste Gäste-Tor.

Bayern-Trainer Seitz stellte sich nach der Partie schützend vor seinen jungen Spieler. „Man darf nicht vergessen, dass er erst 16 ist und das heute sein erstes Regionalliga-Spiel war. Mit mehr Erfahrung nimmt er den Ball in dieser Situation runter und sucht sich die Ecke aus“, sagte der Übungsleiter. Von den Fähigkeiten des Talents ist Seitz aber überzeugt. „Er hat es voll drauf und heute einen guten Job gemacht. Man sollte Verständnis dafür haben, dass er mit 16 Jahren noch nicht immer die richtige Entscheidung trifft. Aber das wird noch kommen“, lobte der 50-Jährige.

„Wir haben sehr viel dafür getan, Torchancen herauszuspielen. Das hat mir sehr gut gefallen.“

Holger Seitz nach dem 2:2 gegen Bayreuth.

Nach einem erneuten Treffer von Felix Heim und dem späten Ausgleich durch David Heindl trennten sich die Bayern-Amateure und Bayreuth schließlich 2:2. „Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft“, sagte Bayreuth-Trainer Lukas Kling nach der Begegnung. Durch das Remis ist sein Team nun seit drei Spielen ungeschlagen.