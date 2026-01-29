„Er hat ein Riesenpotenzial“ – MTV Wolfenbüttel verpflichtet Mbassi Der 21-jährige Außenspieler kommt vom Regionalligisten FSV Schöningen von red · Heute, 16:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Vereim

Der MTV Wolfenbüttel hat seine Planungen für die Rückrunde weiter vorangetrieben und Francis Mbassi verpflichtet. Der 21-jährige Außenspieler wechselt vom Regionalligisten FSV Schöningen an die Meesche und verstärkt ab sofort das Oberliga-Team.

Mbassi wurde in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildet und kam dort unter anderem zu vier Einsätzen in der U17-Bundesliga sowie zu einer Partie in der U19-Bundesliga. Es folgte ein Wechsel zum SV Darmstadt 98, für den der Deutsch-Spanier in der Saison 2022/23 zehn weitere Spiele in der U19-Bundesliga absolvierte. Im Sommer 2023 schloss sich der Außenspieler Eintracht Braunschweig an. Für die Blau-Gelben lief Mbassi zunächst zehnmal in der Landesliga auf und kam nach dem Aufstieg in der darauffolgenden Spielzeit zwölfmal in der Oberliga zum Einsatz. Im vergangenen Juli sicherte sich dann der FSV Schöningen die Dienste des früheren Jugendspielers des TSV Havelse. Sein Regionalliga-Debüt für die Elmstädter feierte Mbassi am 8. November beim 3:1-Auswärtssieg gegen die U23 von Werder Bremen, als er in der 78. Minute eingewechselt wurde. Nun führt sein Weg von der Speerstadt nach Wolfenbüttel.

Dogan überzeugt vom sportlichen und menschlichen Profil Trainer Deniz Dogan zeigte sich zufrieden mit der schnellen Verpflichtung des Probespielers. „Ich freue mich einfach, mit Francis zusammenzuarbeiten. Er hat sich im Probetraining gezeigt, hat ein Riesenpotenzial und eine gute Ausbildung hinter sich – etwa im NLZ bei Eintracht Braunschweig“, sagte der MTV-Coach.