"Er hat auf und neben dem Platz ein großes Standing im Team"

Im FuPa-Teamcheck zur Landesklasse Ost spricht Trainer Jeffrey Schuffenhauer von der SG Schulzendorf über eine starke Vorbereitung, gezielte Neuzugänge und den Anspruch, im Aufstiegsrennen mitzumischen. Der Kader bleibt stabil, das Ziel ist klar definiert.

Die erste Zeit der Saisonvorbereitung lassen bei Jeffrey Schuffenhauer keine Wünsche offen. „Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden“, sagt der Trainer. Ein wichtiger Faktor sei die hohe Trainingsbeteiligung: „Die Jungs ziehen mit.“ Auch auf dem Platz habe sein Team überzeugt: „Spielerisch haben wir super Testspiele bisher bestritten“, betont Schuffenhauer, räumt jedoch ein: „In Sachen Chancenverwertung ist noch Luft nach oben.“

Im Zentrum des Umbruchs stehen drei Neuzugänge – allesamt Verstärkungen, die ihre Qualitäten schon in den ersten Wochen unter Beweis gestellt haben. Allen voran Mason Billerbeck: „Er bringt Ruhe, Übersicht und technische Qualitäten zusätzlich ins Zentrum. Zudem ist er sehr laufstark – genau das, was wir uns erhofft haben.“

Auch die Offensive hat Zuwachs bekommen: „Emilio Köhler ist eine Verstärkung für den Sturm“, erklärt der Trainer. „Er hat bisher in jedem Training und Spiel voll überzeugt und seine Offensivqualitäten gezeigt.“ Der dritte Zugang ist ein Rückkehrer: „Tim Wiegel hat in der Jugend bereits bei uns gespielt. Daher wussten wir, dass er uns in Zukunft offensiv helfen wird.“ Doch auch bei allem Talent setzt Schuffenhauer auf Geduld: „Als ehemaliger U19-Spieler geben wir ihm noch Zeit, sich an den Männerbereich zu gewöhnen.“

„Aktuell ist kein weiterer Zugang geplant“

Die Transferaktivitäten der SG Schulzendorf sind damit vorerst abgeschlossen. „Aktuell ist kein weiterer Zugang geplant“, stellt Schuffenhauer klar. Gleichzeitig weiß er um die Dynamik im Amateurfußball: „Aber komplett ausschließen kann man ja nie etwas.“ Auf der anderen Seite ist auch in Sachen Abgänge keine Bewegung zu erwarten. „Es gibt derzeit keine konkreten Abgangssignale“, so der Trainer. „Der Kader bleibt weitestgehend stabil.“

„Die Mannschaft hat Bock, sich zu verbessern“

Die Eingespieltheit der Mannschaft ist ein klarer Vorteil. „Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Schuffenhauer. „Wir haben uns wieder nur punktuell verstärkt, so wie wir es geplant hatten.“ Der Trainer spürt eine klare Entwicklung: „Die Mannschaft hat Bock, sich zu verbessern. Das merkt man in jeder Einheit.“ Auch abseits des Platzes sei die Stimmung hervorragend: „Neben dem Platz machen die Jungs viel zusammen.“

„Wir wollen wieder oben mitspielen“

Ziel der neuen Saison ist der Kampf um den Aufstieg. Daran lässt Schuffenhauer keinen Zweifel: „Wir wollen wieder oben mitspielen und den Aufstieg nie aus den Augen verlieren.“ Schulzendorf hat sich in der Landesklasse Ost etabliert und will den nächsten Schritt gehen.

„Ich glaube, es wird oben wieder sehr eng“

Einen eindeutigen Meisterschaftsfavoriten sieht Schuffenhauer nicht. „Das ist schwer zu sagen“, sagt er, nennt aber zwei Mannschaften, die aus seiner Sicht besonders gut aufgestellt sind: „Briesen hat sich gut verstärkt und auch Markendorf hat einige Neuzugänge.“ Auch die Aufsteiger dürften nicht unterschätzt werden: „Die nehmen den Schwung aus der letzten Saison mit.“ Für den Schulzendorfer Coach ist klar: „Ich glaube, es wird oben wieder sehr eng und viele Teams haben bei einem guten Saisonstart die Möglichkeit aufzusteigen.“

„Seit Jahren ein echter Anführer“

Die Kapitänsfrage ist bei der SG Schulzendorf schnell beantwortet: „Maximilian Ludwig“, nennt Schuffenhauer ohne Zögern. Und er liefert auch gleich die Begründung: „Seit Jahren ein echter Anführer.“ Für ihn ist Ludwig ein unverzichtbarer Teil des Teams: „Er hat auf und neben dem Platz ein großes Standing im Team.“ Auch der Austausch zwischen Trainerteam und Spielführer sei vorbildlich: „Wir können uns immer auf ihn verlassen und sind stetig im ehrlichen Austausch.“