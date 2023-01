Er hat 2. Liga in Österreich gespielt: Wacker holt Dennis Schmutz Neuzugang aus dem Nachbarland für den personell gebeutelten Regionalligisten aus Burghausen

Neuzugang für den Regionalligisten SV Wacker Burghausen! Die Salzachstädter sind im Nachbarland Österreich fündig geworden. Dennis Schmutz hat bei den Südostbayern einen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterschrieben und wird sich ab sofort das Wacker-Trikot überstreifen. Der 21-Jährige kommt vom österreichischen Zweitligisten SV Horn, erhält in Burghausen die Nummer 7 und soll im zentralen Mittelfeld eine Rolle übernehmen. Die Burghauser reagieren damit auf die Verletztenmisere aus dem Herbst, als der Kader mit A-Jugendspielern aufgefüllt werden musste, um überhaupt eine Mannschaft stellen zu können. Zuletzt hatte auch noch Nico Helmbrecht, der in der laufenden Saison wegen eines Kreuzbandrisses noch nicht zum Einsatz gekommen ist, den Abflug Richtung TSV Landsberg gemacht . Schmutz spielte bereits im Herbst in Burghausen vor und überzeugte im Probetraining, damals kam aber ein Transfer noch nicht zustande.

Für Dennis Schmutz ist es das erste Auslandsabenteuer in seiner Fußballerlaufbahn. Gespannt blickt er dem Engagement in Deutschland entgegen: "Ich freue mich sehr, dass es jetzt offiziell ist und ich ein Wacker Burghausen-Spieler bin. Zudem freue ich mich auf die ganze Mannschaft, das Trainerteam und die Fans. Meine Ziele sind, dass wir als Mannschaft einen guten Fußball spielen und so viele Punkte wie möglich machen. Ich bin überzeugt davon, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen kann und werde alles dafür geben, dass wir auch erfolgreich sein werden. Ich kann es nicht mehr erwarten, wenn’s bald wieder los geht." Der gebürtige Gmünder (Niederösterreich) verbrachte in der Jugendzeit drei Jahre in der Red Bull-Akademie in Salzburg. Sein Debüt im Herrenbereich gab er für den USK Anif in der Regionalliga West. Nach Stationen beim Salzburger AK und beim SC Zwettl wechselte Schmutz zum SV Horn in die zweite Liga Österreichs, wo er in der vergangenen Spielzeit 15 Mal zum Einsatz gekommen ist.