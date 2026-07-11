Er hätte gerne weitergemacht, aber: Martin Thomann verlässt Kickers Nach einem halben Jahr ist für den Dittelbrunner wieder Schluss bei den Würzburgern von Mathias Willmerdinger · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Martin Thomann wird den Weg der Würzburger Kickers in die 3. Liga nicht mitgehen. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Bei den Würzburger Kickers ist die nächste Personalentscheidung gefallen. Martin Thomann geht den Weg in die 3. Liga nicht mit und verlässt den FWK. Wohin es den 32-Jährigen zieht, oder ob er gar seine Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängt, das ist noch nicht klar.

Die Vorgeschichte von Martin Thomann war für die Fans der Kickers nicht ganz unheikel. Der gebürtige Dittelbrunner (Lkr. Schweinfurt) war einer der Aufstiegshelden beim Erzrivalen Schweinfurt 05. Allerdings fiel er im Verlauf der vergangenen Saison 2025/26 bei den Schnüdeln in Ungnade und schloss sich dann im Januar den Kickers an. Mit dem FWK schaffte er den Aufstieg in die 3. Liga, aber an der Stelle ist nun Schluss für ihn. In einem emotionalen Post via seines Instagram-Kanals schreibt Thomann: "Nach einem halben Jahr endet meine Zeit bei den Würzburger Kickers. Auch wenn sie kurz war, war sie unglaublich intensiv und vor allem erfolgreich. Gemeinsam den Pokal zu gewinnen und den Aufstieg in die 3. Liga zu feiern, sind Momente, die ich nie vergessen werde. Ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft und dieses Erfolgs gewesen zu sein.





Ich hätte diesen Weg sehr gerne weiter mit der Mannschaft fortgesetzt. Leider haben der Verein und ich – auch im Hinblick auf meine berufliche Verantwortung als Bereichsleiter meiner DEVK Versicherungsagentur in Würzburg – keine gemeinsame Lösung gefunden, die für beide Seiten gepasst hat.



