"Er geht voran, ist zuverlässig, kommuniziert viel und hat Vertrauen"

Intensive Vorbereitung mit klaren Fortschritten

Thorsten Beck blickt zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück. „Wir haben die Vorbereitung intensiv genutzt, um uns als Team zu finden und an die höheren Anforderungen herangeführt zu werden“, erklärt der Trainer. Besonders positiv hebt er hervor, dass die Mannschaft die Inhalte gut annimmt und geschlossen auftritt. Damit sieht Beck eine wichtige Basis gelegt, um sich in der Liga zu behaupten.

Dennoch bleibt der Blick auf die Details wichtig. „Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann, vor allem im Hinblick auf Abstimmung und Spieltempo, das in der Brandenburgliga noch einmal höher sein wird“, sagt Beck. Gerade in einer Spielklasse, in der kleine Fehler schnell bestraft werden, sei die stetige Arbeit an diesen Feinheiten entscheidend.

Neuzugänge bringen Qualität und Charakter

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung war auch die Integration der neuen Spieler. Beck zeigt sich mit deren Entwicklung sehr zufrieden. „Unsere Neuzugänge haben sich schnell integriert und bringen sowohl fußballerische Qualität als auch Charakterstärke mit“, beschreibt er.

Jeder von ihnen helfe der Mannschaft weiter, sei es durch Erfahrung, Tempo oder Variabilität. Damit macht Beck deutlich, dass es ihm nicht nur um die sportliche Verstärkung geht, sondern auch um den Charakter im Team. Ein funktionierendes Miteinander sieht er als Grundvoraussetzung für den Klassenerhalt.

Kaderplanung nahezu abgeschlossen

Auch in Sachen Transfers herrscht Klarheit. „Der Kader ist im Wesentlichen komplett“, betont Beck. Damit sei die Basis für die anstehende Saison gelegt. Allerdings bleibt er pragmatisch: „Sollte sich kurzfristig noch eine sinnvolle Möglichkeit ergeben, sind wir aber grundsätzlich offen.“ Damit signalisiert der Trainer, dass er auf Unerwartetes vorbereitet bleibt.

Von Abgängen ist hingegen nicht auszugehen. „Nein, aktuell nicht. Wir setzen darauf, mit dem bestehenden Kader in die Saison zu gehen“, stellt Beck klar. Diese Kontinuität soll Stabilität in eine Mannschaft bringen, die sich in der Brandenburgliga behaupten muss.

Teamgeist als entscheidender Erfolgsfaktor

Für Beck liegt die Stärke seines Teams nicht in Einzelspielern, sondern im Miteinander. „Unsere größte Stärke ist der Teamgeist. Wir treten geschlossen auf, arbeiten füreinander und wollen gemeinsam den Klassenerhalt schaffen“, hebt er hervor. Damit definiert er klar die Identität der Eintracht: Geschlossenheit, Wille und gemeinsames Kämpfen. Gerade in einer Liga, in der es viele erfahrene Gegner gibt, setzt Beck auf diesen Zusammenhalt als entscheidenden Faktor.

Klassenerhalt als klares Ziel

An der Zielsetzung lässt Beck keinen Zweifel: „Für uns zählt einzig und allein der Klassenerhalt. Alles andere wäre vermessen.“ Mit dieser eindeutigen Ansage unterstreicht er die realistische Einschätzung der Kräfteverhältnisse in der Brandenburgliga. Der Trainer will keine falschen Erwartungen wecken. Stattdessen geht es darum, Schritt für Schritt Punkte zu sammeln und die Liga zu halten. Für den Verein und die Mannschaft steht damit ein klares Ziel über allem.

Die Favoriten in der Liga

Bei der Frage nach den Top-Teams der Saison zeigt Beck Respekt vor der Konkurrenz. „In dieser Liga gibt es einige ambitionierte Mannschaften mit viel Erfahrung und Qualität. Frankfurt, Oranienburg und Ludwigsfelde stehen sicherlich oben“, meint der Coach. Gleichzeitig betont er, dass der Blick auf die eigene Mannschaft entscheidend bleibt. „Für uns stehen jedoch nicht die Favoriten im Vordergrund, sondern dass wir unsere Punkte sammeln und uns Schritt für Schritt etablieren.“ Damit rückt er bewusst den eigenen Weg in den Vordergrund und hält den Fokus auf den täglichen Aufgaben.

Kapitän Marco Alisch als Leitfigur

Eine zentrale Rolle in der Mannschaft nimmt weiterhin der Spielführer ein. „Unser Kapitän bleibt Marco Alisch. Er geht voran, ist zuverlässig, kommuniziert viel und hat das volle Vertrauen der Mannschaft“, lobt Beck. Mit Alisch setzt er bewusst auf Kontinuität und Führungsstärke, um das Team in der neuen Saison zu leiten. Für Beck ist klar: Nur mit einem klaren Kopf auf dem Feld und einer starken Stimme in der Kabine lässt sich das Ziel Klassenerhalt erreichen.

Schwerer Auftakt gegen Fürstenwalde

Zum Start in die neue Spielzeit wartet mit dem FSV Union Fürstenwalde direkt ein großer Prüfstein. Beck erwartet eine intensive Partie: „Wir wissen, dass uns direkt ein sehr schwerer Gegner erwartet.“

Der Coach macht klar, worauf es seiner Eintracht ankommen wird: „Wichtig ist, dass wir mutig auftreten, kompakt stehen und unsere Chancen konsequent nutzen. Entscheidend wird sein, dass wir uns auf unsere Tugenden besinnen und über die mannschaftliche Geschlossenheit ins Spiel finden.“ Mit dieser klaren Ansage zeigt Beck, dass er von Beginn an auf den Zusammenhalt baut, um sich in der Brandenburgliga zu behaupten.