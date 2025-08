"Er geht auf dem Platz voran und bringt einiges an Erfahrung mit"

Im FuPa-Teamcheck spricht Co-Trainer Malte Leipe vom FK Hansa Wittstock über die Vorbereitung, das Saisonziel und die Führungsrolle von Sergei Paschtschenko. Die Mischung aus Jugend und Erfahrung soll in der Landesklasse West Stabilität bringen.

Die bisherigen Wochen der Vorbereitung beim FK Hansa Wittstock stimmen Co-Trainer Malte Leipe grundsätzlich positiv. „Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden. Die Jungs ziehen engagiert mit, sowohl konditionell als auch taktisch konnten wir Fortschritte machen“, erklärt er. Gleichzeitig sieht er aber auch Bereiche mit Verbesserungspotenzial: „Natürlich gibt es immer Stellschrauben – die Abstimmung in gewissen Spielphasen und das Tempo im Umschaltspiel sind Punkte, an denen wir weiter arbeiten werden.“

Gute Basis in der Vorbereitung gelegt

Neuzugänge überzeugen sportlich und menschlich

Mit Florian Süßmann und Leo Leetz hat Hansa Wittstock zwei neue Gesichter im Team. Beide haben sich laut Leipe rasch eingefunden. „Unsere Neuzugänge haben sich gut integriert – sowohl sportlich als auch menschlich“, betont der Co-Trainer. Besonders hebt er das Entwicklungspotenzial der beiden hervor: „Beide sind junge und entwicklungsvolle Spieler mit Tempo, wo wir viel Potenzial sehen.“

Transfersituation: Kader steht – Tür offen für Optionen

Weitere Neuzugänge sind derzeit nicht konkret geplant. „Stand heute ist unser Kader gut aufgestellt“, sagt Malte Leipe. Trotzdem schließt er mögliche Ergänzungen nicht gänzlich aus: „Sollte sich jedoch kurzfristig noch eine sinnvolle Möglichkeit ergeben, schließen wir weitere Verstärkungen nicht aus.“

Keine Abgänge mehr erwartet

Auch sonst scheint personell beim FK Hansa Wittstock alles geregelt zu sein. Bereits zum Ende der vergangenen Saison habe man mit einzelnen Spielern Gespräche geführt. „Weitere Abgänge wird es hier nicht geben und wir planen derzeit mit dem aktuellen Kader“, so Leipe.

Starker Teamgeist als Basis

Die große Stärke der Wittstocker sieht der Co-Trainer im Kollektiv. „Unser Team zeichnet sich durch einen starken Zusammenhalt und eine hohe Lauf- und Einsatzbereitschaft aus.“ Auch die Mischung innerhalb des Kaders stimmt für Leipe: „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, die hungrig sind, sich weiterzuentwickeln.“

Stabilität und Konstanz als Ziel

Die Ziele für die neue Spielzeit in der Landesklasse West sind bewusst bodenständig formuliert. „Wir wollen eine stabile Saison spielen und uns in der Tabellenmitte festsetzen“, gibt Malte Leipe vor. Entscheidend sei vor allem, dass man regelmäßig die eigenen Leistungen abrufen könne. „Und möglichst verletzungsfrei durch die Saison zu kommen.“

Perleberg als Favorit im Titelrennen

Bei der Einschätzung der Liga-Favoriten fällt für Leipe ein vertrauter Name: „Da in den letzten drei Jahren Perleberg die Saison auf dem 2. Tabellenplatz abgeschlossen hat, gehören sie mit zum Favoritenkreis.“ Sollte der SSV Einheit erneut stark spielen, sei mit ihnen ganz oben zu rechnen: „Zeigen sie wie über die letzten Jahre ihre Konstanz, werden sie gute Chancen haben.“

Führung auf dem Platz: Paschtschenko als Kapitän

Die Rolle des Spielführers übernimmt erneut Sergei Paschtschenko. Für Leipe ist seine Berufung klar nachvollziehbar: „Er geht auf dem Platz voran und bringt einiges an Erfahrung mit, was den jungen Spielern, aber auch dem ganzen Team weiterhilft.“ Der Führungsspieler soll auch in der neuen Saison wieder Taktgeber und Rückhalt zugleich sein.

Ausgewogenheit und Zusammenhalt als Erfolgsfaktoren

Mit einem eingespielten Kader, zwei entwicklungsfähigen Neuzugängen und einer klaren Vorstellung vom eigenen Weg blickt der FK Hansa Wittstock der neuen Saison entgegen. Die Balance aus Erfahrung und jugendlicher Energie soll die Grundlage für eine stabile Spielzeit in der Landesklasse West bilden.