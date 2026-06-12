Er folgt seinem Herzen: Alikaj ist wieder Kosova-Coach Regensburgs langjähriger Erfolgstrainer kehrt nach einem halben Jahr an den Weinweg zurück und sieht sich großen Herausforderungen gegenüber von Florian Würthele · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Haben beim FC Kosova eine herausfordernde Zeit vor sich: Trainer Enkel Alikaj (links) und Sportlicher Leiter Lum Gashi. – Foto: Charly Becherer

Es ist eine Herzensangelegenheit für Enkel Alikaj. Zum Ende der Herbstrunde der alten Saison gab der 44-Jährige sein Traineramt beim FC Kosova Regensburg ab – nach acht Jahren und dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga 2024. Nun kehrt der Ex-Profi an seine alte Wirkungsstätte zurück. Alikaj hat dem Verein zugesagt, beim Neuaufbau in der Bezirksliga Süd aktiv als Trainer mitzuwirken.

Enkel Alikaj macht keinen Hehl daraus, welch herausfordernde Aufgaben bevorstehen: „Wie bereits öffentlich bekannt wurde, befindet sich der FC Kosova derzeit in einer der schwierigsten Phasen seiner Vereinsgeschichte. In dieser herausfordernden Situation wurde ich erneut gebeten, Verantwortung zu übernehmen und den Verein zu unterstützen. Trotz meiner großen Verbundenheit und Leidenschaft für diesen Klub war die Entscheidung für mich keineswegs einfach. Die aktuelle Kadersituation ist aufgrund zahlreicher Abgänge alles andere als ideal, und die bevorstehenden Aufgaben sind entsprechend anspruchsvoll.“ Nichtsdestotrotz gab der albanische Ex-Profi den Verantwortlichen schließlich seine Zusage. Weshalb? „Den Ausschlag für meine Zusage gaben die Gespräche mit den neuen Vereinsverantwortlichen, Shqiptar Gubetini und Driton Shala. Ihr Engagement, ihre klare Vision und ihr Wille, beim FC Kosova einen nachhaltigen Neuanfang einzuleiten, haben mich überzeugt. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass hier mit großer Ernsthaftigkeit und einem klaren Plan für die Zukunft gearbeitet wird.“



Im Spielerkader gibt es weiterhin viele Baustellen. Nach dem Abstieg aus der Landesliga kommt es zu einem Umbruch. Zahlreiche Spieler verließen den Verein. Zwei Neuzugänge sind inzwischen spruchreif. „Auch wenn wir im Hinblick auf die Vorbereitung der neuen Saison unter erheblichem Zeitdruck stehen, werden wir gemeinsam mit Lum Gashi und dem neuen Vorstand alles daransetzen, eine starke, konkurrenzfähige und charakterlich gefestigte Mannschaft aufzubauen. Parallel dazu führen wir bereits zahlreiche Gespräche mit potenziellen Neuzugängen. Wir sind überzeugt, dass wir in den kommenden Wochen Spieler für den FC Kosova gewinnen werden, die unsere sportlichen Ziele, unsere Werte und unsere Ambitionen teilen. Unser Anspruch ist es nicht nur, quantitativ, sondern vor allem qualitativ die richtigen Entscheidungen zu treffen, um den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen und erfolgreich aufzustellen“, erklärt Alikaj, der trotz allem mit positiven Gefühlen in die Zukunft blickt:„Ich bin überzeugt, dass wir mit harter Arbeit, Geschlossenheit und dem Rückhalt unseres Umfelds die Voraussetzungen schaffen werden, um den FC Kosova Schritt für Schritt wieder erfolgreich zu entwickeln.“





Sehr happy über die Rückkehr des 44-Jährigen an die Seitenlinie ist Lum Gashi, der weiterhin als Sportlicher Leiter fungiert und hauptverantwortlich für die Kaderplanung ist. Für Gashi ist die Zusage Alikajs ein ganz wichtiger Mosaikstein. „Wir sind froh darüber, dass Keli sich dazu entschieden hat, seinen Weg wieder gemeinsam mit uns zu gehen. Uns verbinden die gleichen langfristigen Ziele und die gleiche Vision. Für mich persönlich war die Wiederverpflichtung von Keli einer der Hauptgründe, weiterzumachen und diesen schwierigen Weg noch einmal gemeinsam zu bestreiten. Ich bin überzeugt davon, dass der FC Kosova in naher Zukunft wieder zu alter Stärke zurückfinden wird – vorausgesetzt, wir ziehen alle am gleichen Strang. Angefangen bei den Spielern über das Betreuerteam bis hin zum gesamten Verein: Nur gemeinsam können wir funktionieren und unsere Ziele erreichen“, so Gashi.