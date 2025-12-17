Er durfte nur in der Regionalliga ran: FCN schickt England-Talent heim

Das war nix: Der 1. FC Nürnberg hat einen Schlussstrich unter das Kapitel Hindolo Mustapha gezogen. Der "Club" hatte das 19-jährige Mittelfeldtalent erst in diesem Sommer aus England geholt und vom Premier League-Klub und amtierenden FA-Cup-Sieger Crystal Palace ausgeliehen. Der Leihvertrag wäre eigentlich noch bis Sommer 2026 gelaufen, berichtet der Verein. Beide Klubs haben sich nun aber darauf geeinigt, die Leihe vorzeitig zu beenden. Mustapha ist bereits am Montag nach England zurückgekehrt, informiert der FCN in einer Pressemitteilung.

"Hindolo hat unbestritten Qualität, beim 1. FC Nürnberg hat es jedoch nicht so funktioniert, wie sich das alle Parteien erhofft haben. Auch im Sinne des Spielers war es wichtig, frühzeitig Klarheit zu schaffen und eine gemeinschaftliche Lösung zu finden. Wir wünschen Hindolo für seinen weiteren sportlichen sowie seinen privaten Weg alles Gute", erklärt Nürnbergs Vorstand Sport Joti Chatzialexiou in einer offiziellen Stellungnahme.



Sportlich spielte der Engländer beim "Club" kaum eine Rolle und kam lediglich zweimal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. In der U23 lief er gegen den TSV Aubstadt (4:0) und gegen den FV Illertissen (2:5) von Anfang an auf, wurde aber beide Male ausgewechselt. Eine Torbeteiligung gelang ihm nicht.



Der Club wird die missglückte Ausleihe verkraften können. Gerade vor dem Hintergrund, dass die U23 in der Regionalliga eine bärenstarke Saison absolviert und zur Winterpause souveräner Tabellenführer ist. Noch erfreulicher für den fränkischen Traditionsklub: Zahlreiche Talente konnten sich in der vierten Liga beweisen und in den Fokus spielen. Eric Porstner (18) und Piet Lasse Scobel (20) wurden für konstant gute Leistungen belohnt und durften bei den Profis in der 2. Liga ran bzw. im Fall von Scobel debütieren. Ein Justin von der Hitz (19) beispielsweise klopft ebenfalls deutlich ans Tor des Profikaders.