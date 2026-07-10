Er bringt viel Regionalliga-Erfahrung mit: Buchbach holt Dzemailji

Faton Dzemailji hat sich dem TSV Buchbach angeschlossen. – Foto: Michael Buchholz

Der TSV Buchbach ist zwei Wochen vor dem Saisonstart ( >>>Hier geht`s zum Buchbacher Spielplan! ) in der Regionalliga Bayern noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Die Oberbayern aus dem Landkreis Mühldorf haben mit Faton Dzemailji einen Viertliga-erfrahrenen Außenbahnspieler mit Offensivdrang verpflichtet.

Der 27-Jährige kennt sich in der Regionalliga Bayern bestens aus und war in der höchsten Amateurklasse im Freistaat bereits für den FC Pipinsried, Türkgücü München und zuletzt beim SV Wacker Burghausen im Einsatz. In der Spielzeit 2023/24 sammelte er zudem Erfahrungen in der Regionalliga Südwest, als er beim KSV Hessen Kassel unter Vertrag stand. "Genau nach so einem Spielertypen haben wir noch gefahndet, da wir nur einen Linksfuß im Kader haben. Faton weiß, wie Regionalliga-Fußball funktioniert und wird uns sicher weiterhelfen", meint Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier.

Der Kontakt kam über Albano Gashi und Samed Bahar zustande, die beide mit Dzemailji ein gutes Verhältnis pflegen. "Faton hat einige Sachen in diesem Sommer ausgelotet, so richtig hat ihn nichts überzeugt. Deshalb hat er sich nun grundlegend umstrukturiert und nimmt Abstand vom professionellen Fußball. Er wird den Fokus auf seine berufliche Laufbahn legen, will aber gleichzeitig so hoch wie möglich spielen. Das kann er bei uns in Buchbach machen", so Hanslmaier weiter.

Die Kaderplanungen sind beim TSV damit weitgehend abgeschlossen. Freilich kann sich bis Ende August, wenn das Sommertransferfenster schließt, noch die ein oder andere interessante Option auftun. "Im Großen und Ganzen sind wir mit unserem 20-Mann-Kader sehr zufrieden. Die Vorbereitung verläuft ordentlich. Jetzt freuen wir uns alle auf den Saisonstart in zwei Wochen beim TSV Schwaben Augsburg", erklärt ein entspannter Georg Hanslmaier, der aber auch eine personelle Hiobsbotschaft verkünden muss: " Florian Wiedl hat sich einen leichten Bruch am Mittelfuß zugezogen und wird die nächsten vier bis fünf Wochen ausfallen." Den Saisonstart wird der Neuzugang vom SV Erlbach damit verpassen.