"Er bringt alle Attribute mit, um unser Mittelfeldmotor zu sein" Regionalliga Nordost +++ Germania Halberstadt präsentiert Nikita Marusenko als vierten Zugang

Am Sonntag startet der VfB Germania Halberstadt - sofern es die Witterungsbedingungen zulassen - im Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde in die zweite Saisonhälfte. Mit dabei könnte dann auch ein vierter Neuzugang sein, den der Regionalligist am Donnerstag vorgestellt hat.