Eppinger Pflicht gegen Neckarelz

Dagegenhalten heißt es für die Eppinger am Samstag gegen Neckarelz. – Foto: Siegfried Lörz

Der VfB Eppingen trifft auf ein Kellerkind. Das zuhause und deshalb ist die Favoritenrolle noch ein Stückchen größer, als sie es ohnehin schon gewesen wäre. Die SpVgg Neckarelz kommt am Samstag in die HWH-Arena. Anpfiff ist um 14.30 Uhr und dann geht es für den VfB darum, sich seine Position in der Spitzengruppe weiter zu verdienen.

Zumindest über Nacht durften die Eppinger sich wie ein Tabellenführer fühlen. Der 3:1-Sieg beim VfB Bretten von Freitag vor einer Woche hievte den VfB für rund 20 Stunden auf die Tabellenspitze. "Das war eine konzentrierte Vorstellung von uns, wir haben die Partie genau so angenommen, wie wir es mussten. Wir haben sie früh gepresst und gut den Ball laufenlassen", sagte David Pfeiffer und ergänzte, "wir haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Aber auch eine Woche zuvor in Gommersdorf war nicht alles schlecht, nur weil wir dort verloren haben."

Der VfB-Coach ist sich bewusst, dass seine Mannschaft aktuell fast immer die Favoritenrolle innehat. Er führt weiter aus: „Wir haben uns jetzt schon eine gute Ausgangslage für die Rückrunde verschafft, aber natürlich wollen wir diese so gut es geht noch verbessern.“ Das Minimalziel aus den drei verbleibenden Partien sind vier Zähler, damit würden die Fachwerkstädter die 30-Punkte-Marke vollmachen. Im Idealfall soll es aber selbstverständlich mehr werden. Gegen Neckarelz erwartet Pfeiffer einen ähnlichen Verlauf wie zuletzt in Bretten. Der Aufsteiger aus dem Odenwald wird wahrscheinlich bis zum Rundenende um den Klassenerhalt kämpfen müssen und wirkt aktuell ganz schön angezählt.