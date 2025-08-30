Eppingen vor Mühlhausen

Dieser Tipp wäre vor Saisonbeginn mehr als gewagt gewesen. Mit zehn Punkten führt der VfB Eppingen nicht nur die Tabelle an, er hat mit den Auswärtssiegen in Mühlhausen und jetzt in Heddesheim sogar ganz dicke Ausrufezeichen gesetzt. Der 1.FCM ist den Fachwerkstädtern dicht auf den Fersen als Tabellenzweiter.

Einen bitteren Nachmittag erlebte dafür der FC Zuzenhausen in Mühlhausen. Vor 190 Zuschauern waren die Hausherren das bessere Team und setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) durch. Die Tore steuerten Tim Buchheister (28.) sowie der Dreierpacker Philipp Neuberger bei (5./11./62.).

Beim Mitfavoriten FV Fortuna Heddesheim erzielte Marc Zengerle das Tor des Tages. Der Eppinger Kapitän behielt in der 67. Minute die Nerven und verwandelte einen Strafstoß. Hinten ließ der VfB nichts zu, wodurch der Sieg perfekt war.

Zuze muss sich vorerst nach unten orientieren. Der Oberliga-Absteiger hat noch kein Spiel gewonnen steht mit zwei Zählern auf Rang 13.

Bei nicht gerade wenigen Verbandsligisten stehen der 1.FC Mühlhausen und der FV Fortuna Heddesheim hoch im Kurs, wenn es um die Titelfavoriten für die Saison 2025/26 geht. Auswärtsspiele bei jenen Klubs gehören folglich zu den anspruchsvollsten Aufgaben, die sich einem diese Runde stellen können. Für den FC Zuzenhausen und den VfB Eppingen ist der Sonntag deshalb in dieser Hinsicht eine wichtige Bewährungsprobe mit Blick auf die kommenden Wochen. Ein Sieg kann großes Selbstvertrauen freisetzen, eine Niederlage wäre andererseits kein Beinbruch. Vielleicht erweist sich dieser nicht so hohe Erfolgsdruck ja gerade als förderlich? Zuze gastiert am Sonntag um 15 Uhr in Mühlhausen und Eppingen zeitgleich in Heddesheim.

Während Zuzenhausen aus der jüngsten Vergangenheit mit Mühlhausen Zuversicht schöpfen darf - nur eine Niederlage aus den vergangenen sieben Vergleichen - sieht es für den VfB im Vergleich mit dem FV Fortuna Heddesheim genau anders herum aus. Fünf der letzten sechs Duelle verloren die Fachwerkstädter gegen das Team aus dem Norden des Mannheimer Fußballkreises. Ein zu Null gab es in insgesamt 18 Aufeinandertreffen gar nur ein einziges Mal, 2016 bei einem 3:0-Sieg aus Landesliga-Zeiten.

Am Ende jener 2015/16er Spielzeit hatten jedoch beide großen Grund zur Freude. Eppingen stieg als Meister in die Verbandsliga auf und Heddesheim als Vize über die Relegation. Seitdem gehören beide ununterbrochen der höchsten Spielklasse im badischen Verbandsgebiet an.

Nun will es die Tabelle nach drei Spieltagen so, dass beide in der Verbandsliga ganz oben stehen. Eppingen reist als Spitzenreiter zum Verfolger aus Heddesheim. "Der Tabellenplatz ist gar nicht mal ausschlaggebend, viel wichtiger für uns sind unsere sieben erreichten Punkte und die geben uns ein gutes Gefühl", sagt David Pfeiffer.

Eigentlich hätten es sogar zwei Zähler mehr sein können angesichts des 2:2 vom Dienstag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim, als die Fachwerkstäder eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben haben. Der VfB-Coach sagt: "Das sind natürlich zwei verlorene Punkte, die wir uns nicht mehr zurückholen können."

In Heddesheim tritt seine Elf zum zweiten Mal auswärts bei einer Spitzenmannschaft an. Das erste Auswärtsspiel war ein überzeugender 3:1-Erfolg in Mühlhausen, der viel frisches Selbstvertrauen gegeben hat. Individuell sieht Pfeiffer die Heddesheimer, "einen Tick besser besetzt als uns, weshalb wir über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen müssen."

Personell ändert sich nichts im Vergleich zu Dienstag. Am Donnerstag und Freitag bat der Coach seine Kicker zum Training und schwor sie dabei explizit auf die anspruchsvolle Aufgabe am Sonntag ein.