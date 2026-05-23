Eppingen nimmt Rang vier ins Visier

Die Eppinger (weiß) mussten in den vergangenen Wochen eine mögliche Aufstiegsrelegation davonziehen lassen. – Foto: Berthold Gebhard

Am Pfingstmontag um 17 Uhr gastiert der VfB Eppingen bei der SpVgg Neckarelz. Die Aufstiegsspiele sind kein Thema mehr in der Fachwerkstadt, nun rückt Rang vier in den Fokus, zu dem derzeit nur ein Pünktchen fehlt. In Neckarelz ist jedoch alles andere als ein Spaziergang zu erwarten, die SpVgg ist extrem heimstark und hat ihrerseits noch die Chance auf den Klassenerhalt. Dafür benötigt sie dringend einen Dreier gegen den VfB.

Mit einem Punkt aus den beiden Heimspielen gegen Gommersdorf und Bretten sind die Eppinger deutlich unter dem Soll geblieben, gerade in Relation zum vorausgegangenen 3:2-Sieg in Ziegelhausen-Peterstal. "Es ist wie verhext", sagt Oliver Späht zu den beiden sieglosen Heimspielen und ergänzt, "wir erspielen uns zwar immer wieder gute Möglichkeiten, sind allerdings im Abschluss nicht zielstrebig genug."

Der Sportliche Leiter verrät, was sich die Mannschaft für die beiden verbleibenden Ligaspiele vorgenommen hat: "Ein besserer Abschluss als letzte Runde soll es werden." Dafür müsste der aktuelle fünfte Rang mindestens gehalten werden, besser wäre selbstverständlich der Sprung über GU-Türk. SV Pforzheim auf Platz vier. Punktetechnisch fehlt derzeit ein Zähler zum Endergebnis des Vorjahres mit 47 Punkten.