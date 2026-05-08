Eppingen kann vorlegen

Eppingen (weiß) könnte dem 1.FC Mühlhausen in die Oberliga folgen. – Foto: Siegfried Lörz

Im ungünstigsten Ausgang geht die Saison 2025/26 als die der vergebenen Gelegenheiten beim VfB Eppingen in die Historie ein. Schließlich dürfte es selten einfacher gewesen sein zumindest die Aufstiegsrelegation zu erreichen. Aktuell genügt dafür ein Punkteschnitt unter 2, damit wird sonst eher Fünfter oder Sechster. Eben jenen Schnitt können die Fachwerkstädter in den verbleibenden vier Partien aber ordentlich in die Höhe treiben. Gegen Gommersdorf, Bretten und Zuzenhausen sowie in Neckarelz meint es das Restprogramm geradezu traumhaft mit dem VfB. Gleichwohl wird das keiner der Beteiligten bestätigen, aber nach einem derartigen Plan würde sich jeder Konkurrent aus der Spitzengruppe die Finger lecken. Am Freitagabend können Cheftrainer David Pfeiffer und seine Schützlinge mit einem Heimsieg gegen den VfR Gommersdorf gar vorlegen und die anderen Topteams gehörig unter Druck setzen. Anpfiff in der HWH-Arena ist um 18.30 Uhr.

David Pfeiffer gefällt es schon am Freitag zu spielen. "Das ist nicht das Schlechteste für uns, gerade da wir zuhause in dieser Jahreszeit nicht mehr auf das Flutlicht angewiesen sind", sagt der VfB-Trainer. Ein schöner und keinesfalls zu vernachlässigender Aspekt ist die Tatsache vorlegen zu können. Die Konkurrenten um die Aufstiegsrelegation sind schließlich erst am Samstag gefordert. "Das war aber nicht unsere Intension, um das Spiel vorzulegen", klärt Pfeiffer auf, "die Gommersdorfer haben angefragt, weil ein ehemaliger Spieler von ihnen am Samstag heiratet und einige von ihnen dort eingeladen sind."

Auf geschenkfreudige Gäste dürfen die Eppinger aber nicht hoffen. Dafür sollte alleine das Hinspiel mit seiner 1:3-Niederlage Warnung genug sein. "Wir hätten damals mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen können", erinnert sich Pfeiffer zurück und weiß, "gegen Gommersdorf ist es nie angenehm zu spielen."