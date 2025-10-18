Eppingen hat sich rehabilitiert

Eppinger Jubel ist diese Runde ist diese Runde Standard. – Foto: Siegfried Lörz

Das 2:7 in Walldorf ist abgehakt. Der VfB Eppingen hat wieder zurück zu seiner bislang gezeigten Stabilität gefunden und die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal mit 1:0 geschlagen. Das Tor des Tages erzielte Noah Lorch in der 68. Spielminute.

Der VfB ist somit auf den dritten Platz geklettert und hat seinen Platz in der Spitzengruppe behauptet. Zwei Punkte liegt die Pfeiffer-Elf hinter dem Spitzenduo aus Heddesheim und Mühlhausen. Knapp dahinter lauern der 1.FC Bruchsal, GU-Türk. SV Pforzheim und der FC-Astoria Walldorf II. Diese Teams komplettieren die sechsköpfige Spitzengruppe. Zum Vorbericht:

Nach klaren Niederlagen sagt man gerne, lieber einmal richtig eine Klatsche kassieren, als mehrere knappe Niederlagen in Folge. "Das habe ich diese Woche tatsächlich schon sehr oft zu hören bekommen", muss Oliver Späth schmunzeln. Der Sportliche Leiter des VfB sagt deshalb: "Das würde ich sofort unterschreiben, wenn es dann wieder erfolgreich bei uns weitergeht." Zuhause gegen Ziegelhausen/Peterstal ist der Glaube groß, die zuvor gezeigte Stabilität wieder auf den Rasen zu bekommen, schließlich war die Abwehr, die in Walldorf sieben ihrer nur 16 Gegentreffer kassierte, bislang das Prunkstück. Die Ost-Heidelberger kommen obendrein als formschwächstes Team mit vier Niederlagen in Serie. "Ich kann aber nur vor so einem Gegner warnen", sagt Späth, der die klassischen Grundtugenden fordert, "wir benötigen einen klaren Kopf, dürfen nicht jammern und müssen ganz einfach dort ansetzen, wo wir richtig gut waren."