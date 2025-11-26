Eppendorf jagt die nächste Pokal-Überraschung

Am Donnerstag um 19:30 Uhr steigt das nächste Achtelfinale im Kreispokal Bochum: SV Schwarz-Weiß Eppendorfempfängt den SV Bommern. Die Eppendorfer spielen eine herausragende Saison in der Kreisliga A1 und stehen dort als Tabellenführer ganz oben. Vor allem die starke Offensive mit bereits 58 Toren in 14 Spielen ist ein klares Argument im Kampf um den möglichen Aufstieg.

Auch im Pokal läuft es: Beim 3:2-Erfolg gegen SW Wattenscheid konnte bereits ein Bezirksligist bezwungen werden – Eppendorf hat also bewiesen, dass sie sich auch gegen höherklassige Gegner durchsetzen können.

Der SV Bommern reist aus der Bezirksliga an und belegt dort einen soliden 9. Platz – relativ stabil im unteren Mittelfeld. Die Mannschaft weiß jedoch, wie man solche K.-o.-Spiele für sich entscheidet: Das letzte direkte Pokalduell 2016gewann Bommern knapp mit 4:3 nach Verlängerung. Auch diesmal deutet vieles auf eine enge Partie hin.

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Björn Backhaus, an den Linien unterstützt von Aykut Aktürk und Ediz Cosgun.