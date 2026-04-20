Eppelborner Fußball-Legende feiert 40. Geburtstag von Roland Quinten · Heute, 09:18 Uhr · 0 Leser

Bereits seit dem Jahr 1990 schnürt das Eppelborner Urgestein Michael Müller für den FV Eppelborn die Fußballschuhe. Dieser Tage konnte „de Michi“ seinen 40. Geburtstag feiern.

„Der hat schon gegen den Ball getreten, ehe er richtig Laufen konnte“, meinte sein langjähriger Förderer Josef Fuchs, der Müller bei seinen Anfängen als Jugendleiter des FVE, unter seinen Fittichen hatte. So spielte Müller in allen Jugendmannschaften für Eppelborn. Im Jahr 2004 ging es dann zu den Aktiven. Auch dort hinterließ Müller einen guten Eindruck, denn schon bald machte er in der damaligen Verbandsliga (heute die Saarlandliga) seine ersten Gehversuche. „Unser Trainer Helmut Berg hat mich damals in Perl-Besch in der ersten Mannschaft eingesetzt. Ich war einfach nur stolz in der Ersten spielen zu können“, erinnert sich Müller.

Im Rückblick kann Müller von sich behaupten, „in allen aktiven Mannschaften des FV Eppelborn Einsätze gehabt zu haben. Das ging von der dritten Mannschaft in der Kreisliga B los und endete in der Oberliga.“ Eine Sache, die sicherlich in Eppelborn ihresgleichen sucht. Auch an den Hallenfußball hat Müller gute Erinnerungen. „Es war 2011. Da war ich beim Masters dabei. Wir haben gegen Hangard 2:1 gewonnen. Vor ausverkaufter Halle habe ich dann unser Siegtor erzielt. Das war ein Jubel“, strahlt Müller noch heute. Auch an das Banner, das die FVE-Fans in der Halle mit der Aufschrift „Müller unser Hallenfuchs“ aufgehängt haben, denkt der 40-Jährige gern zurück.