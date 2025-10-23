Eppelborn scheitert im Elfmeterschießen

"Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns in das Elfmeterschießen retten", konnte man Mitte der ersten Verlängeruingshälfte beim Sparkassen-Saarlandpokalspiel zwischen dem SV Bliesmengen-Bolchen und dem FV Eppelborn von der Bank der Gastgeber hören. Kurz zuvor war Paolo Valentini humpelnd vom Platz gegangen, nachdem er unglücklich umknickte. Die Gastgeber aus der Schröder-Saarlandliga mussten die Partie nach ausgeschöpftem Wechselkontingent in Unterzahl zu Ende spielen - und das gegen den eine Klasse höher spielenden RPS-Oberligisten FV Eppelborn. Bis dahin war kein einziges Tor gefallen, obwohl die Gastgeber aus dem Mandelbachtaler Gemeindeteil in der zweiten Hälfte deutliche Vorteile hatten. "Allein aufgrund der zweiten hälfte, in der wir zahlreiche Möglichkeiten vergaben, haben wir den Sieg verdient. Die erste Hälfte war ausgeglichen, da hatte Eppelborn auch Chancen und gegen ein höherklassiges Team muss man immer mit einem Gegentreffer rechnen. Doch wir haben es auch in Unterzahl geschafft, unser Tor zu verteidigen", sagte SVB-Trainer Mathias Lillig nach dem Spiel auf dem Kunstrasenplatz am Burgweg. Auch die restliche Spielzeit fiel kein Tor, und der eingangs erwähnte Wunsch ging in Erfüllung. Doch es kam noch besser für die Platzherren, Jonas Pfeffer vergab den zweiten Elfmeter, die Gastgeber trafen fünf Mal und nach dem Einschlag von Jordan Steiner kannte der Jubel keine Grenzen. "Wir haben jetzt richtig Euphorie und fahren nun zum wichtigen Auswärtsspiel nach Reisbach, Da gehört dann auch wieder Lukas Becker, der heute arbeiten musste, zum Kader". FVE-Trainer Philipp Häfner war hingegen komplett bedient. "Es war ein verdienter Sieg. Wir waren selbst in Überzahl nicht in der Lage, Druck aufzubauen. Wir müssen schleunigst schauen, dass wir in die Spur kommen", sagte er.

Für Eppelborn geht es in der RPS-Oberliga am Samstag um 15.30 Uhr im Illtal-Stadion (Alfred-Groß-Str.) mit dem Heimspiel gegen den neu formierten FC Emmelshausen-Karbach weiter. Bliesmengen-Bolchen tritt am Sonntag um 16 Uhr beim SC Reisbach (Kunstrasen Lohwiese, Saarwellingen) an.