Eppelborn jetzt Schlusslicht

Es hätte ein Befreiungsschlag werden sollen für den FV Eppelborn, der als Vorletzter in den Spieltag ging. Stattdessen wurde das Heimspiel gegen den Drittletzten FV Dudenhofen eher zum Rohrkrepierer. Die Gäste aus der Vorderpfalz hätten außer dem 0:1 durch Irfan Catovic (28.) noch öfters treffen können, vor allem in der Endphase des ersten Durchgangs. "Wir mussten froh sein, nur mit einem Gegentreffer in die Kabine gegangen zu sein, aber wir haben ja auch die zweite Hälfte nicht mit einer Aufholjagd begonnen", sagte FVE-Trainer Philipp Häfner nach dem Spiel. Im Gegenteil, innerhalb von sieben Minuten legten die Gäste zwei Treffer durch Max Lichti (51.) und Yannis Albrecht (58.) nach. Eppelboen hätte 15 Minuten vor dem Abpfiff zwei Mal rankommen können, verpasste aber das 1:3. "Wir haben verdient gewonnen, aber wenn sie da das 1:3 machen, kann es nochmal eng werden, das hätte ihnen sicher Auftrieb gegeben. Aber wir haben es dann ja gut zu Ende gebracht", sagte Gäste-Trainer Kevin Hoffmann.

FVE-Trainer Philpp Häfner sagte nach dem Spiel "Ich habe mir eine Rote Karte eingefangen, weil ich mich bei einem Gäste-Spieler beschwerte über sein Verhalten. Niclas Brill lag regungslos auf dem Platz, ich habe diese Woche schon mehrere Krankenhäuser angefahren, irgendwann reicht es mal. Wir haben jetzt vielleicht noch einen Verletzten mehr, umgekehrt wäre besser. Wir müssen zusammen bleiben und da durch. Wir haben heute nie ein Spiel gemacht, wir haben uns nie gegenseitig geholfen, und sind deshalb gnadenlos untergegangen. Wir müssen fast immer einem Rückstand hinterherlaufen, gehen ganz selten mal in Führung. Da werden die Füße dann schon mal schwer. Wir hatten eine Chance im ersten Durchgang, ansonsten war es viel zu selten zwingend. Wir müssen dran glauben, wir sind ja noch am Anfang der Runde. Wir sind auch zu anfällig, wir führen keine Zweikämpfe, keine Aggressivität. Es kommt auch keiner zurück, für Tommy Bubel wissen wir noch nicht, wie lange er gesperrt ist, und bei Felix Guttmann müssen wir es jetzt auch abwarten".