Eppelborn ist stolz auf Platz Vier

RPS-Oberligist FV Eppelborn hat sich mit einem tollen Januar noch genügend Punkte eingeholt, um trotz des punktlosen Dezembers noch die Qualifikation fürs Hallenmasters zu schaffen, das am Sonntag in der Saarbrücker Saarlandhalle ausgetragen wurde. "Wir sind ja ohne Punkte ins neue Jahr gegangen und haben uns dann von Turnier zu Turnier gesteigert, so dass es am ende doch noch bei der letzten Veranstaltung gereicht hat, darauf können wir schon mal mächtig stolz sein", sagte Neu-Trainer Jan Berger, der im Herbst von Philip Häfner das amt übernahm. "Wir hatten dann ja auch die schwerere Gruppe erwischt, in der wir uns dennoch durchsetzen konnten, allein schon der Erfolg über Auersmacher im Gruppenfinale war beachtenswert", ergänzte er. Doch zunächst gab es ein 3:3 gegen die Sportfreunde Köllerbach. Giovanni Runco brachte den Oberligisten zwei Mal in Führung, die Püttlinger drehten das Spiel aber zunächst, ehe Matthias Krauß für den ersten Punkt sorgte. Im zweiten Gruppenspiel gab es gegen die SpVgg. Quierschied trotz der Führung durch Simon Jostock eine 1:2-Niederlage. So musste man im letzten Gruppenspiel gegen Rekord-Sieger und Masters-Favorit SV Auersmacher gewinnen, um ins Halbfinale zu gelangen. Das gelang auch, Krauß brachte sein Team in Führung, die Überzahl nach einer umstrittenen Roten Karte für Auersmacher konnte aber nicht genutzt werden. im Gegenteil, die Kleinblittersdorfer kamen sogar zum Ausgleich. Erst im Endspurt konnten Krauß und Jonas Sträßer den wichtigen sieg retten, ein Remis hätte nämlich nicht gereicht. Im Halbfinale musste sich das Berger-Team dann dem späteren Masters-Sieger FSV Jägersburg mit 2:3 beugen, Jostock brachte den FVE zwar in Führung, doch Sträßer konnte nach einem Dreifachschlag der Homburger nur noch anschließen. Im "kleinen finale" traf man wieder auf den Gruppengegner SpVgg. Quierschied. In der regulären Spielzeit führte Eppelborn durch Tim Müller und Marc Pesch zunächst 2:0 und nach den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Quierschieder dritten Runco sogar 3:1, am Ende holten sich die "Wambe" aber mit den 5:3 nach Verlängerung noch den Bronze-Platz. Jan Berger ergänzte nach dem Spiel: "Wenn man so weit kommt, will man natürlich auch ins Finale, es war ein ganz knappes Spiel. dann folgte das undankbare Spiel um Platz Drei. wir mussten ja auch direkt wieder antreten, nachdem die Köpfe etwas unten waren. Wir haben ja sogar zwei Mal geführt. Es war insgesamt ein toller Tag für uns hier. Wir hatten einen Super-Januar, da nehmen wir ganz viel mit in die Feldrunde. Es hat sich niemand verletzt, wir wissen um unsere Situation in der Liga, aber wir gehen da ohne den großen Druck rein, Wir müssen jetzt sehen, wie jedes einzelne spiel verläuft". Selbst wenn nur vier Mannschaften absteigen würden, beträgt der Rückstand mindestens zwölf Punkte, der simmer noch unsichere dreizehnte Rang ist sogar 15 Punkte entfernt. Bereits am Dienstag geht es mit dem ersten Testspiel weiter, dann kommt um 19 Uhr der SV Reiskirchen ins Illtalstadion (Alfred-Groß-Str.).