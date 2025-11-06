Epp schießt Xanten mit Hattrick ins Viertelfinale

In der ersten Hälfte wars’s eine chancenarme Partie, die 50 Zuschauer erlebten eine langweilige Halbzeit. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Das lag auch an dem Xantener Doppelwechsel. Zalewski brachte Luca Binias und Velibor Geruschus in die Partie, um das Zentrum zu beleben. Und Binas war’s, der mit einem direkt verwandelten Freistoß in den rechten Winkel fürs 2:0 sorgte (54.).

Der Favorit gab nun den Ton an und baute den Vorsprung durch einen Hattrick von Epp aus. Der 23-Jährige, der unmittelbar nach dem 2:0 eingewechselt wurde, netzte in der 64., 85. und 90. Minute. In der Schlussphase wurde es nochmals hektisch. Der erst kurz zuvor eingewechselte FCM-Fußballer Nico Herzog verletzte sich bei einem Zweikampf so schwer, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste. Die Begegnung war sechs Minuten unterbrochen.

Für Xanten geht’s am Sonntag mit einem Heimspiel weiter. In der Bezirksliga reisen die Sportfreunde Lowick zum Fürstenberg. Anstoß gegen den Landesliga-Absteiger ist um 15 Uhr. Die abstiegsbedrohten Meerfelder treten zeitgleich beim SSV Lüttingen an.