Epoche der verpassten Chancen für die zweite Mannschaft von Haching

Zurück bei der SpVgg Unterhaching: Thomas Kasparetti ist neuer Trainer der Landesliga-Mannschaft. – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching II verpasst den Aufstieg in die Bayernliga. Für einige Talente könnte das schwerwiegende Folgen haben.

Das Thema Bayernliga hat sich erledigt für die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching. Zwei Spiele vor dem Saisonende kann Haching II vom vierten Tabellenplatz aus nicht mehr den Relegationsrang zwei schaffen. Im letzten Heimspiel gegen den SV Aubing (Sonntag, 14 Uhr) besteht aber die Möglichkeit, sich vereinsintern einen Namen zu machen.

Die Spieltagsmannschaft Haching II wurde ins Leben gerufen, damit junge Spieler aus der U19 oder dem erweiterten Profikader Erfahrungen im Wettkampf sammeln und dabei lernen, sich behaupten zu müssen. Zuletzt bei der Niederlage gegen den im Abstiegskampf steckenden SB Chiemgau Traunstein bekamen die Youngsters zu spüren, was Männerfußball in der Endphase der Saison ist.

In gut einer Woche, mit dem Gastspiel in Hallbergmoos, endet in der Landesliga eine Saison, in der die viel eingesetzten Spieler der zweiten Mannschaft die eine oder andere Chance liegen gelassen haben. „Der Chefcoach Sven Bender schaut sich jedes Spiel an“, bestätigt der verantwortliche Coach Thomas Kasparetti, der als Co-Trainer auch in der Regionalliga eng dran ist. Die Runde in der Landesliga ist sicherlich für den einen oder anderen Kicker eine Epoche der verpassten Chancen. Im Saisonendspurt waren nicht die Leistungen dabei, mit denen man sich für (Kurz-)Einsätze in der Regionalliga aufdrängt. Sportlich können sich die jungen Hachinger auch in der kommenden Saison in der Landesliga gegen gute Mannschaften beweisen, aber für die Talentförderung wäre der Aufstieg in die Bayernliga ein Meilenstein gewesen. Eine Liga höher dürfte man schon Talente unter 18 Jahren einsetzen, und da gäbe es einige im Club, die reif für Männerfußball sind.

SpVgg Unterhaching II: Kohler (Staniek), Böhnke, Kainz, Klee, Knörchen, Freimuth, Guth, Ibrakovic, Adu (Weiß), Spann, Stjepanovic