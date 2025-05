Episches Relegationsspiel in Lorenzen – Trio steigt ab

Der SC Regensburg II (in Schwarz) hielt den SV Lupburg in einem ellenlangen Elfmeterschießen nieder. – Foto: Florian Würthele

Das gibt es doch eigentlich gar nicht: Mit Ablauf der Regelspielzeit stand es beim heutigen Relegationsspiel in Lorenzen 6:3 für den SV Breitenbrunn II. Gegner FC Rosenhof war klinisch tot, gab aber nicht auf und erzielte in der langen Nachspielzeit drei Tore. Am Ende jubelte trotzdem Breitenbrunn – im Elfmeterschießen. Dieses Comeback des Jahres bildete aber nur das i-Tüpfelchen eines spannungsgeladenen Relegations-Abends in der Oberpfalz mit sechs Partien...

Kreis Regensburg: Relegation zur Kreisliga







Es war sicherlich kein Schmankel, der die 535 Zuseher in Hohenschambach vom Hocker riss. Lange Zeit scheuten beide Mannschaften das große Risiko, vorne fehlten die zündenden Ideen. Fast folgerichtig endete die Regelspielzeit ohne Tore. In der folgenden Verlängerung nahm das Spiel zumindest etwas an Fahrt auf. In Unterzahl – durch die bereits dritte Zeitstrafe gegen sich – glichen die Regensburger zum 1:1 aus und erzwangen das Elfmeterschießen. Dort verwandelten die ersten 24 (!) Schützen allesamt, ehe SC-Tormann Migel Vega Amann parierte. Anschließend traf Lukas Hugel zum Endstand von 14:13. Der SC Regensburg II darf also weiter vom erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga träumen. Sollte die Sportclub-Erste ihr Relegationsspiel am Freitag gewinnen, spielte die Zweite am Sonntag in Hainsacker gegen den TV Hemau. Währenddessen muss der SV Lupburg den bitteren Wiederabstieg in die Kreisklasse hinnehmen.







Mit einem neuen Trainer ging der SV Türk Genclik in die Relegation. Nach dem letzten Kreisliga-Spieltag trennte man sich von Yordan Todorov, auf ihn folgte Bezirksliga-Techniker Shkelzen Kleqka. Am Ende von dessen erstem Spiel müssen die Domstädter den Gang in die Kreisklasse hinnehmen. Knapp 400 Zuschauer in Sanding sahen eine gut ein- und aufgestellte SG Peising/Bad Abbach II, die mit 2:1 triumphierte – und sich dabei sogar einen verschossenen Handelfmeter leisten konnte. Die Sigl-Elf kämpft am kommenden Sonntag in Painten gegen den TV Velburg final um den Aufstieg.





Kreis Amberg/Weiden: Relegation zur Kreisliga







Im Kreis 2 ist der Abstieg der DJK Irchenrieth besiegelt, während der FC Weiden-Ost II weiter von der Kreisliga träumen darf. Vor 850 Zuschauern in Rothenstadt entwickelte sich das erwartet enge Spiel auf Augenhöhe. Vor allem im ersten Durchgang war beiden Teams eine gewisse Nervosität nicht abzusprechen. Im Verlauf des Spiels legte sich das aber und beidseitig fand man besser ins Spiel. Anders als in den vorangegangen drei Partien der Kreisliga-Relegation, stand dieses Mal die Entscheidung bereits nach 90 Minuten fest. Für das goldene Tor des FC Ost zeichnete Michael Kraus verantwortlich, als er quasi mit dem Pausenpfiff bei einem Standard die Übersicht bewahrte. Sollten sowohl der TSV Erbendorf als auch die SV Grafenwöhr am Freitag ihr Spiel in der Bezirksliga-Relegation gewinnen, wären Weiden-Ost bereits durch. Ansonsten muss die Jungtruppe kommenden Sonntag in Erbendorf gegen den SC Kirchenthumbach ran.





Kreis Cham/Schwandorf: Relegation zur Kreisliga







Nervenkitzel, Drama, Verlängerung – das Entscheidungsspiel in Ränkam bot alles. Rund 1200 Schaulustige bildeten eine stattliche Kulisse. Und die SG Lohberg/Lam II und der 1. FC Rötz boten ihren Fans eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Lohberg ging kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitentausch fiel Tor um Tor, in der vierten Minute der Nachspielzeit traf die SG zum 3:3-Ausgleichstreffer. Es ging in die Verlängerung. Dort sah der Rötzer Spielertrainer Tomáš Petráček Gelb-Rot (93.) und dennoch setzte seine Mannschaft zum späten Lucky Punch aus. Nach einer Flanke kam Benedikt Loibl an den Ball und traf in der 119. Spielminute zum 3:4 – Riesenjubel bei den Rötzern, die sich ihre Chance auf den Kreisliga-Aufstieg wahren. Was der Sieg wert ist, wird sich noch herausstellen – Stichwort Ausgang der Bezirksliga-Rele.





Kreis Regensburg: Relegation zur Kreisklasse







Nein, dieses Spiel war wirklich nichts für schwache Nerven! Der SV Breitenbrunn II sah schon wie der sichere Sieger aus, lag nach einer guten Stunde mit 5:1 und später mit 6:3 in Führung. Doch der FC Rosenhof gab nicht auf und erzielte in der Nachspielzeit drei Treffer zum 6:6 (92., 95. und 99.). Unfassbar! Als strahlende Sieger gingen letztlich trotzdem die Altmühltäler vom Feld, die im Elfmeterschießen das glücklichere Ende für sich hatten. Heißt: Breitenbrunn bleibt Kreisklassist und Rosenhof A-Klassist.





Kreis Regensburg: Relegation zur A-Klasse







Den Klassenerhalt geschafft hat der FC Kosova II durch einen 3:1-Erfolg in Holzheim gegen die SG Deuerling/Brunn II. Aus dem Landesliga-Kader der Regensburger waren Ildian Shyti und Trainer Enkel Alikaj auf dem Spielberichtsbogen notiert. Ersterer stellte mit seinem frühen Führungstor die Weichen. In der Schlussphase ging es heiß her, erst glich die SG aus, ehe Kosova durch zwei späte Toren jubelte. Eine weite Aufstiegschance hat Deuerling II/Brunn II am Sonntag. Gegner in Zeitlarn ist der TSV Alteglofsheim II.