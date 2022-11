Episches 2:8-Debakel für 1. FC Bocholt gegen Schalkes Zweite Regionalliga West: Die Gastgeber lagen bereits nach 33 Minuten 0:6 zurück.

Der 1. FC Bocholt hatte drei seiner jüngsten vier Spiele in der Regionalliga West gewonnen und zuletzt sogar 1:0 beim Top-Aufstiegskandidaten SV Rödinghausen gewonnen. Damit hatte sich das Team von Trainer Marcus John auf Platz 13 geschoben, bei einem Spiel weniger als fast alle anderen Teams um Bocholt herum. Doch das bewahrte die Bocholter nicht davor, am Samstag am Hünting vor heimischem Publikum ein episches Debakel zu erleben.