EP: Zweite Saisonhälfte beginnt mit Nachholspielen

Bevor die Rückrunde in der Ehrenpromotion am Wochenende des 14./15.Februar beginnt, wird in der zweithöchsten Spielklasse der 1.Herren an diesem Sonntag zunächst die Hinrunde abgeschlossen, sollen es Wetter und Platzverhältnisse denn zulassen.

Wie stets im Unterhaus geht es auch in beiden Nachholspielen sofort um viel. Bei Bettemburgs Gastspiel in Ettelbrück treffen zwei Kontrahenten aufeinander, die beide mit einem Sieg jeweils in die Top 4 vorrücken könnten. Die Testspielergebnisse des SCB waren wenig aussagekräftig und konstant, dies aber gegen Gegner von ganz unterschiedlichen Niveaus.

Ettelbrück verlor kein Freundschaftsspiel und konnte zwei BGL-Ligue-Teams ein Unentschieden abringen. Doch wie viel Wert haben solche Resultate? Dies, und wie die Vorbereitung lief, wollten wir von Etzella-Trainer Aurélien Terrier wissen.

Terrier: „wollen mit unserer Spielidee weiterkommen“

„Wir spielten in der Vorbereitung gegen nicht wenige Teams aus der BGL Ligue bzw. Gegner von interessantem Niveau. Die Ergebnisse waren gemischt, diese spielen aber nur eine untergeordnete Rolle. Das Wichtigste ist das, was wir auf dem Platz anbieten können. Wir wollen mit unserer Spielidee weiterkommen und hoffen, die kleinen Details vermehrt zu unseren Gunsten gestalten zu können. Global gesehen war die Vorbereitung in dem Sinn relativ schwierig, da wir erst hineinfinden mussten und die Plätze oft schwer zu bespielen waren.

Wir spielten unsere Testspiele nur auf Kunstrasen, was für uns ehrlich gesagt ungewohnt ist, da wir nie auf solchen trainieren konnten und uns diese nicht wirklich liegen. Der Plan in der Vorbereitung war, allen Spielern Einsatzzeiten zu geben, den Rhythmus zu finden und mit allen verfügbaren Qualitäten in das erste Pflichtspiel an diesem Wochenende gehen zu können. Diese Idee konnten wir umsetzen. Das Ziel der Rückrunde wird sein, besser als in der ersten Halbserie abzuschneiden. Ich habe vollstes Vertrauen in mein Aufgebot und die individuelle Qualität der Spieler, dass wir das schaffen werden.“

Der x-te Versuch, die Partie Mersch – Wiltz auszutragen und damit das Wiedersehen von Mikhail Zaritski mit seinem Ex-Verein zu ermöglichen steigt am Sonntag am „Schintgespesch“. Die Ausgangslagen sind in der engen Liga für beide unterschiedlich: Mersch könnte mit einem Sieg die Abstiegszone verlassen, sollten die Gäste sich behaupten, könnten sie von Platz 7 im Idealfall bis auf Platz 2 springen.

Dabei helfen soll Stürmer Fine Bop, den man aus Bissen holen konnte. Der Nordverein hatte bislang nämlich den viertschwächsten Angriff, dagegen aber die zweitbeste Defensive der Liga. Die Karten werden nach dem Winter sicherlich neu gemischt, dennoch sollten die Gäste in dieser Begegnung leicht favorisiert sein.

