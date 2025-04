EP: Zwei Verfolgerduelle und zwei Abstiegskracher

Canach ging im von seiner Seite aus umstrittenen Nachholspiel gegen Käerjeng nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung, als Desevic eine Flanke am langen Pfosten in die Maschen köpfte (15.‘). Damit waren die Hausherren fast wieder da, wo sie beim Spielabbruch am 30.März waren.

Aber nur fast: in der 58.‘ konnte Dieye nach einem weiten Spurt aus der 2.Reihe abschließen und traf flach zum 1:1 (58.‘). In der 74.‘ drehte Lourenco die Partie auf ganz ähnliche Art und Weise (1:2). Immerhin konnten sich die Gastgeber noch einen Punkt ergattern, als Pierre Desevic per Chip-Ball bediente, und dieser mit seinem zweiten Tor des Tages das 2:2 erzielte (81.‘).

In der Ehrenpromotion gibt es kaum eine Verschnaufpause. Bereits am Donnerstagabend stehen sich Beggen und Feulen in einem wichtigen Duell im Abstiegskampf gegenüber. Die als offen anzusehende Partie dürfen die Gäste eigentlich nicht verlieren, da sie sonst in akute Gefahr kommen könnten. Vorverlegt wurde Partie aufgrund eines Turniers der kapverdischen Gemeinschaft in Luxemburg am Osterwochenende in Beggen und weil die Feulener Reserven am Freitag im Pokalhalbfinale spielen. Am Karfreitag begrüßt Ettelbrück Steinsel in der Favoritenrolle. Der FC Alisontia steht vor einer doppelten Herausforderung: Gastgeber Etzella war zuletzt gut in Form und selber liegt man nur noch 3 Punkte vor der Abstiegsrelegation. Offener als die Tabelle aussagt könnte das Duell der Nachbarn Luxembourg City und Sandweiler am Samstag werden.

„Die Körper unserer Spieler sind so etwas nicht gewöhnt“

Eine nächste wegweisende Begegnung in Sachen Klassenerhalt steht für Schifflingen zuhause gegen Rümelingen an. Der Absteiger brüstet sich mit zuletzt drei Siegen in Serie, seine Gäste konnten nur eines der vergangenen fünf Spiele für sich entscheiden. Der Trend spricht als eine relativ klare Sprache zugunsten des Fusionsvereins. Mersch ist seit Wochen auf einem guten Weg, sich seinen Platz im Unterhaus zu sichern und könnte aus zwei Gründen gegen Canach nachlegen: erstens wird der FC Jeunesse nur zwei Tage Erholung von seinem Nachholspiel (s.o.) haben, zweitens verrät der Blick auf die Formtabelle Vorteile auf Seiten des FC Marisca, der vier seiner letzten fünf Partien gewann. Wie es um den Kräftehaushalt seines Teams steht, wollten wir vom Canacher Trainer Nelson Fragoso wissen:

„Am Donnerstagabend haben wir eher ein Auslaufen als ein richtiges Training. Wir werden ein paar Standards üben, die Taktik und Einstellung durchgehen, aber mehr als vierzig oder fünfzig Minuten wird es nicht dauern. Wir werden auch einige Übungen zur Durchblutung der Muskulatur machen. Wir sind keine Profis und haben nicht so viele Physiotherapeuten oder technische Mittel zur Verfügung, um den Fitnessstatus der einzelnen Spieler exakt bestimmen zu können. Die Körper unserer Spieler sind so etwas nicht gewöhnt. Ich verstehe die FLF nicht, man hätte das auch anders organisieren können, z.B. am kommenden Mittwoch, dann hätte man zumindest einen Tag mehr Zeit gehabt, sich zu erholen. Ich habe z.B. zwei, drei Spieler, die vom Nachholspiel am Mittwoch angeschlagen sind. Wie handhabe ich das? Riskiere ich, sie in Mersch einzusetzen und damit, dass sie nach 20 Minuten eventuell verletzt ausgewechselt werden müssen und mir im schlimmsten Fall länger ausfallen?“

Der FC Koeppchen hat als schwächste Mannschaft der vergangenen Wochen mit Leader Mamer eine Herkulesaufgabe zu bewältigen. Eine solche steht auch für Käerjeng gegen Walferdingen an, da die Gastgeber ebenfalls nur zwei Tage Zeit zur Erholung hatten. Und da der FC Résidence nur 5 Punkte hinter Platz 4 liegt, ist eine mögliche Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in Walferdingen weiterhin ein Thema. Abgerundet wird die 25.Runde vom Topspiel zwischen Bissen und Berburg – ein Topspiel aufgrund der regulären Tabelle, betrachtet man nämlich die Formverläufe beider Teams in den vergangenen Wochen, dann kann man dem FC Atert die Favoritenrolle durchaus zuschreiben.

Am Donnerstag

Unser Tipp: Unentschieden Am Freitag

Heute, 20:00 Uhr FC Etzella Ettelbrück Etzella FC Alisontia Steinsel Steinsel 20:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg Am Samstag

Morgen, 18:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen Fc Berdenia Berbourg Berburg 18:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng FC Résidence Walferdingen Walferdingen 18:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 18:00 Uhr FC Koeppchen Koeppchen FC Mamer 32 Mamer 18:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 18:00 Uhr FC Marisca Mersch Mersch FC Jeunesse Canach Canach 18:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 18:00 Uhr FC Schifflingen 95 Schifflingen US Rümelingen Rümelingen 18:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr FC Luxembourg City City US Sandweiler Sandweiler 18:00 PUSH