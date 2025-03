EP: zwei Topspiele und ein Derby stehen an

Was in der ersten Saisonhälfte als sehr klare Sache daherkam, dürfte am Samstagabend nicht mehr so sein: Sorgenkind Beggen und Topteam Bissen sind in der Formtabelle fast Nachbarn und könnten ein offenes Spiel abliefern, in welchem die Kaderzusammensetzung Stärken auf Seiten des FC Atert erkennen lässt. Am Sonntag kommt es keine fünf Kilometer Alzette-aufwärts zum Derby zwischen Steinsel und Walferdingen. Nach einer tollen Serie mussten die Gäste am vergangenen Wochenende gegen den Leader Federn lassen, dem FC Alisontia fehlte es zuletzt an Ergebniskonstanz. Daraus dürfte Walferdingen eine leichte Favoritenrolle zugesprochen werden. Das erwähnte Mamer hat mit Berburg die zweite schwere Prüfung binnen einer Woche zu absolvieren. Mit einer bemerkenswerten Serie im Rücken dürfte aber auch diese zu lösen sein.

In Canach (4.) kommt es gegen Käerjeng (2.) zu einem weiteren Topspiel am 22.Spieltag. Mit einem Heimsieg könnte der FC Jeunesse im Idealfall auf 5 Zähler an die UNK herankommen und würde sich so an die direkten Aufstiegsränge annähern. Der Trend spricht jedoch für Käerjeng. Manuel Correia, der Gästetrainer, sagte Folgendes im Vorfeld der Partie: „Desevic müssen wir in den Griff bekommen und zu hundert Prozent bei der Sache sein. Canach hat nämlich über die bisher gesamte Saison bewiesen, wozu sie in der Lage sind. Sie haben in der Meisterschaft erst ein Heimspiel verloren. Wenn sie das 1:0 erzielen wird es sehr schwer, dort selber zu treffen. Wir müssen hoch konzentriert sein und das gleiche Spiel gegen Canach abliefern wie in der Hinrunde zuhause.

Wenn man aufsteigen will, muss man Canach – aber auch andere Teams wie z.B. Mamer oder Bissen – schlagen, oder zumindest einen Punkt holen. Ansonsten würde es ja keinen Sinn machen, oben mitzuspielen. Für Sonntag haben wir endlich wieder alle Spieler fit, was in den vergangenen Wochen nicht so war. Es ist der Anfang einer harten Woche für uns mit dem Nachholspiel gegen Rümelingen und der Partie gegen Mamer am kommenden Wochenende.“