EP: zwei Nachbarvereine feiern erste Saisonsiege

Was am Wochenende los war

Endlich wird man sich im Alzette-Tal gedacht haben: sowohl in Lorentzweiler, das Mersch nach einer ereignisreichen 1.Halbzeit und einem gelungenen Frühstart überraschend mit 2:1 schlug, als auch in Steinsel, das den FC Koeppchen durch einen Doppelpack von Boulbrachene bezwang, konnten die ersten Saisonsiege gefeiert werden. Und nicht weit entfernt, in Walferdingen, freut man sich über den beachtlichen dritten Tabellenplatz nach einem späten 1:0-Heimsieg gegen Berburg, das man damit in der Tabelle überholen konnte. Résidence-Kapitän und entscheidender Torschütze Patrick Macedo gegenüber FuPa:

Macedo: „wir waren einfach effizienter“

„Es war ein sehr taktisches Spiel mit zwei gut aufgestellten Mannschaften und wir erwarteten, dass die Begegnung durch kleine Details entschieden werden würde. Das ist auch passiert und wir waren einfach effizienter als Berburg.“

Im Duell der Absteiger zwischen Monnerich und Wiltz fiel ebenfalls ein frühes Tor, das 1:0 per Elfmeter zugunsten des FCM, ehe ein Doppelpack von Franco kurz vor und kurz nach der Pause die Partie zugunsten der Gäste drehte, ehe Konte unmittelbar vor dem Ende der Ausgleich per Kopf gelang. Im zweiten Topspiel behauptete sich Feulen mit 3:2 gegen Fola.

Auch wenn es kein Sieg war, so gelang Schifflingen beim 1:1 im Südduell in Rümelingen ein Achtungserfolg. Beide Treffer fielen kurz nach einander in der Schlussphase der Begegnung, insbesondere das 1:1 durch Wiemer aus rund 25 Metern war absolut sehenswert. Tief Luft holen kann auch Etzella, das sich mit 3:1 bei Luxembourg City durchsetzte, dies in einer Partie, in der insgesamt drei Spieler des Feldes verwiesen wurden. Nach sehr frühem Rückstand setzte sich Absteiger Bettemburg bereits am Freitagabend durch zwei späte Treffer gegen Aufsteiger Beles durch.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!