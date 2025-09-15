 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Lorentzweiler konnte seinen ersten Saisonsieg feiern
Lorentzweiler konnte seinen ersten Saisonsieg feiern – Foto: GD Fussballfotoen

EP: zwei Nachbarvereine feiern erste Saisonsiege

Steinsel und Lorentzweiler gehen erstmals als Gewinner vom Platz, Unentschieden im Duell der Absteiger

Ehrenpromotion
Berburg
Etzella
Rümelingen
Walferdingen

Der 5.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Gestern, 16:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
2
2

Gestern, 16:00 Uhr
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
2
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
1
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
1
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
2
1

Gestern, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
3
2
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
2
1
Abpfiff

Was am Wochenende los war

Endlich wird man sich im Alzette-Tal gedacht haben: sowohl in Lorentzweiler, das Mersch nach einer ereignisreichen 1.Halbzeit und einem gelungenen Frühstart überraschend mit 2:1 schlug, als auch in Steinsel, das den FC Koeppchen durch einen Doppelpack von Boulbrachene bezwang, konnten die ersten Saisonsiege gefeiert werden. Und nicht weit entfernt, in Walferdingen, freut man sich über den beachtlichen dritten Tabellenplatz nach einem späten 1:0-Heimsieg gegen Berburg, das man damit in der Tabelle überholen konnte. Résidence-Kapitän und entscheidender Torschütze Patrick Macedo gegenüber FuPa:

Macedo: „wir waren einfach effizienter“

„Es war ein sehr taktisches Spiel mit zwei gut aufgestellten Mannschaften und wir erwarteten, dass die Begegnung durch kleine Details entschieden werden würde. Das ist auch passiert und wir waren einfach effizienter als Berburg.“

Im Duell der Absteiger zwischen Monnerich und Wiltz fiel ebenfalls ein frühes Tor, das 1:0 per Elfmeter zugunsten des FCM, ehe ein Doppelpack von Franco kurz vor und kurz nach der Pause die Partie zugunsten der Gäste drehte, ehe Konte unmittelbar vor dem Ende der Ausgleich per Kopf gelang. Im zweiten Topspiel behauptete sich Feulen mit 3:2 gegen Fola.

Auch wenn es kein Sieg war, so gelang Schifflingen beim 1:1 im Südduell in Rümelingen ein Achtungserfolg. Beide Treffer fielen kurz nach einander in der Schlussphase der Begegnung, insbesondere das 1:1 durch Wiemer aus rund 25 Metern war absolut sehenswert. Tief Luft holen kann auch Etzella, das sich mit 3:1 bei Luxembourg City durchsetzte, dies in einer Partie, in der insgesamt drei Spieler des Feldes verwiesen wurden. Nach sehr frühem Rückstand setzte sich Absteiger Bettemburg bereits am Freitagabend durch zwei späte Treffer gegen Aufsteiger Beles durch.

Paul KrierAutor