 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
Im Fola-Stadion wird vorerst nur noch Zweitligafussball gespielt
Im Fola-Stadion wird vorerst nur noch Zweitligafussball gespielt – Foto: Paul Krier (Archiv)

EP: zwei Derbys läuten die neue Saison ein

Feulen – Etzella und Fola – Schifflingen am Samstag, am Sonntag muss Aufsteiger Lorentzweiler gegen Absteiger Monnerich ran

Verlinkte Inhalte

Ehrenpromotion
Berburg
Etzella
Rümelingen
Walferdingen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Auch in der Ehrenpromotion beginnt die Saison mit zwei Derbys. Feulen wird als solides Team einen Ettelbrücker Nachbar empfangen, der einen kleinen Umbruch vollzogen hat, um eine schwache letzte Spielzeit vergessen zu machen. Für beide wird diese Partie gleich eine erste Standortbestimmung. In Esch gibt es dann ein Wiedersehen von der neuen Fola-Sportdirektorin Sophie Lamorté mit ihrem ehemaligen Club Schifflingen. Saisonziele und Kaderstärke deuten auf einen Heimsieg hin. Gespannt sein darf man, wie die gestandene Elf von Marisca Mersch beim erfahrenen Kader von Aufsteiger Beles und vor allem auf dessen Kunstrasen auftreten wird.

Absteiger Bettemburg hat mit Walferdingen gleich einen schweren Brocken vor der Brust. Beide dürften Ansprüche nach oben anmelden, beide sind als spielstark einzuschätzen und man kann sich ein spannendes Duell erwarten. Nach einer verkorksten Spielzeit 24/25 wird Rümelingen wieder oben mitmischen wollen und es kommt ein im Umbruch befindlicher FC Koeppchen, gegen den man in der Lage sein sollte, gleich einen Dreier zu holen.

Lutz: „Koeppchen ist schwer einzuschätzen“

Christian Lutz von der US Rümelingen: „Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind. Wir haben sieben, acht z.T. junge aber auch erfahrene Neue im Team. Aufgrund der letzten Saison bleiben wir aber vorsichtig und geben den Aufstieg nicht als Ziel aus. Für Sonntag können wir aus dem Vollen schöpfen, alle Mann sind an Bord. Unser Gegner Koeppchen ist aber schwer einzuschätzen.“

Einen schweren Einstand wird Lorentzweiler nach dem Wiederaufstieg haben. Gleich am 1.Spieltag steht man BGL-Ligue-Absteiger Monnerich gegenüber, das auch Favorit sein wird. Schwer einzuschätzen sind Berburg und Steinsel vor dem Saisonstart. Vom Potenzial her sollte man von einer offenen Partie ausgehen können. Wiltz bietet sich gegen Luxembourg City die Gelegenheit, zuhause sofort zu beweisen, dass man die Mission Wiederaufstieg ernst nimmt. Aktuell sollte man stärker sein, als die Hauptstädter.

Am Samstag

Morgen, 18:00 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
18:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
19:00
Unser Tipp: Heimsieg

Am Sonntag

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)

Aufrufe: 015.8.2025, 18:43 Uhr
Paul KrierAutor