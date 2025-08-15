EP: zwei Derbys läuten die neue Saison ein

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Auch in der Ehrenpromotion beginnt die Saison mit zwei Derbys. Feulen wird als solides Team einen Ettelbrücker Nachbar empfangen, der einen kleinen Umbruch vollzogen hat, um eine schwache letzte Spielzeit vergessen zu machen. Für beide wird diese Partie gleich eine erste Standortbestimmung. In Esch gibt es dann ein Wiedersehen von der neuen Fola-Sportdirektorin Sophie Lamorté mit ihrem ehemaligen Club Schifflingen. Saisonziele und Kaderstärke deuten auf einen Heimsieg hin. Gespannt sein darf man, wie die gestandene Elf von Marisca Mersch beim erfahrenen Kader von Aufsteiger Beles und vor allem auf dessen Kunstrasen auftreten wird.
Absteiger Bettemburg hat mit Walferdingen gleich einen schweren Brocken vor der Brust. Beide dürften Ansprüche nach oben anmelden, beide sind als spielstark einzuschätzen und man kann sich ein spannendes Duell erwarten. Nach einer verkorksten Spielzeit 24/25 wird Rümelingen wieder oben mitmischen wollen und es kommt ein im Umbruch befindlicher FC Koeppchen, gegen den man in der Lage sein sollte, gleich einen Dreier zu holen.
Christian Lutz von der US Rümelingen: „Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind. Wir haben sieben, acht z.T. junge aber auch erfahrene Neue im Team. Aufgrund der letzten Saison bleiben wir aber vorsichtig und geben den Aufstieg nicht als Ziel aus. Für Sonntag können wir aus dem Vollen schöpfen, alle Mann sind an Bord. Unser Gegner Koeppchen ist aber schwer einzuschätzen.“
Einen schweren Einstand wird Lorentzweiler nach dem Wiederaufstieg haben. Gleich am 1.Spieltag steht man BGL-Ligue-Absteiger Monnerich gegenüber, das auch Favorit sein wird. Schwer einzuschätzen sind Berburg und Steinsel vor dem Saisonstart. Vom Potenzial her sollte man von einer offenen Partie ausgehen können. Wiltz bietet sich gegen Luxembourg City die Gelegenheit, zuhause sofort zu beweisen, dass man die Mission Wiederaufstieg ernst nimmt. Aktuell sollte man stärker sein, als die Hauptstädter.
