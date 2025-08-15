EP: zwei Derbys läuten die neue Saison ein

Auch in der Ehrenpromotion beginnt die Saison mit zwei Derbys. Feulen wird als solides Team einen Ettelbrücker Nachbar empfangen, der einen kleinen Umbruch vollzogen hat, um eine schwache letzte Spielzeit vergessen zu machen. Für beide wird diese Partie gleich eine erste Standortbestimmung. In Esch gibt es dann ein Wiedersehen von der neuen Fola-Sportdirektorin Sophie Lamorté mit ihrem ehemaligen Club Schifflingen. Saisonziele und Kaderstärke deuten auf einen Heimsieg hin. Gespannt sein darf man, wie die gestandene Elf von Marisca Mersch beim erfahrenen Kader von Aufsteiger Beles und vor allem auf dessen Kunstrasen auftreten wird.

Absteiger Bettemburg hat mit Walferdingen gleich einen schweren Brocken vor der Brust. Beide dürften Ansprüche nach oben anmelden, beide sind als spielstark einzuschätzen und man kann sich ein spannendes Duell erwarten. Nach einer verkorksten Spielzeit 24/25 wird Rümelingen wieder oben mitmischen wollen und es kommt ein im Umbruch befindlicher FC Koeppchen, gegen den man in der Lage sein sollte, gleich einen Dreier zu holen.